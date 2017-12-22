Fatih Terim’in mesajı twitter tarihine geçti

Fatih Terim'in, Galatasaray ile yeniden anlaştığı mesajı twitter tarihine geçti.

Galatasaray, Igor Tudor’dan boşalan teknik direktör koltuğunu bir kez daha Fatih Terim’e emanet etti. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray’a dönüşünü kendi twitter hesabından “Nerede kalmıştık @GalatasaraySK” mesajıyla paylaştı.

Fatih Terim’in attığı bu mesaj kısa süre içerisinde aldığı paylaşımlarla Twitter tarihine geçti.

Fatih Terim’in “Nerede kalmıştık @GalatasaraySK” mesajı Twitter Türkiye tarihinin en çok paylaşım alan tweeti oldu.

Fatih Terim’in “Nerede kalmıştık @GalatasaraySK” mesajı Twitter Türkiye tarihinin en çok paylaşım alan tweeti oldu.

An itibariyle 139 bin 414 retweet alan tweet, 214 bin 230 da beğeni aldı. Yapılan yorumlar ise 45 bini geçti.

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