Fatih Terim, ‘Nerede kalmıştık’ tweet’inin hikayesini anlattı

Fatih Terim Twitter rekoru kıran 'Nerede kalmıştık tweet'inin kızlarının fikri olduğunu söyledi

Fatih Terim imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Galatasaray ile anlaştığını açıkladığı ‘Nerede kalmıştık’ tweeti ile ilgili de konuşan Terim, bunun kızlarının fikri olduğunu belirtti.

“Tweet atma olayı uzun zaman önce evde otururken kızlarım Buse ve Merve'nin fikriydi. ‘Babacım eğer bir gün böyle bir şey olursa, böyle atalım' demişlerdi. ‘Peki' dedim ben de. Başkan'la paylaştım, o da onay verdi.'Nerede kalmıştık…' tweeti oradan çıktı. Twitter kullanmam da mecbur oldukça ama bundan sonra ümit ederim ki daha sık kullanırım.”

‘ANTRENMANDA KALMIŞTIK DERİM'

“Ultraslan'ın son yaptığına da teşekkür ederim. Ama isminizi tribünlerde ne kadar duyarsanız duyun empati yapmak gerekir. Bana da nerede kalmıştık derseniz en son antrenmanda kalmıştı derim. Ayrılık haberini orada aldık öyle değil mi?”

Galatasaray, Igor Tudor'dan boşalan teknik direktör koltuğunu bir kez daha Fatih Terim'e emanet etti. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'a dönüşünü kendi twitter hesabından “Nerede kalmıştık @GalatasaraySK” mesajıyla paylaştı.

Fatih Terim'in attığı bu mesaj kısa süre içerisinde aldığı paylaşımlarla Twitter tarihine geçti.

Fatih Terim'in “Nerede kalmıştık @GalatasaraySK” mesajı Twitter Türkiye tarihinin en çok paylaşım alan tweeti oldu.