Fatih Terim imza sonrası ilk neşteri vuruyor! Yollar ayrılıyor…
Fatih Terim Galatasaray’da Florya’nın anahtarını isteyecek. Terim yıllardır birlikte çalıştığı ekibi de kendisiyle beraber getirecek. İşte yapılacak o operasyon…
Cenk Ergün
Bu isimlerin başında Cenk Ergün geliyor. Sportif direktörlük görevi artık devam etmeyecek. İsterse eski pozisyonunda çalışacak.
Şükrü Hanedar
İdari menajerlik görevine ise Şükrü Hanedar getirilecek.
Fahri Yılmaz
Fatih hoca’nın yıllardır yanından ayırmadığı Fahri Yılmaz Florya Tesisleri’nin yeni müdürü olacak.
Mehmet Keçe
Florya Metin Oktay Tesisleri’nin mevcut müdürü Mehmet Keçe… Dursun Özbek’in sahip olduğu Point Oteli’nde satın alma müdürü olarak çalışıyordu. Yolcular arasında o da var.
Hasan Tankaya
Hasan Tankaya futbol takımının basın sorumlusu gidecek bir başka isim de o…
Hande Sümertaş
Hasan Tankaya’nın yerine Terim’in çok güvendiği Hande Sümertaş gelecek.
Emrah Bayraktar
Alt yapı sorumulusu Emrah Bayraktar ile Fatih İbradı’nın arasının iyi olmadığı konuşuluyor.
Fatih İbradı
Fatih İbradı Galatasaray’da uzun dönem alt yapı sorumlusu olarak çalıştı. Fatih İbradı Emrah Bayraktar ile birlikte çalışmak istemiyor.
Bülent Bayraktar
Terim’in ekibinde yer alan Bülent Bayraktar’ın da sağlık ekibinin başına gelmesi bekleniyor