Fatih Terim Galatasaray’a döndü sosyal medya yıkıldı!

Fatih Terim'in dördüncü defa Galatasaray ile anlaştığını açıklamasının ardından sosyal medya yıkıldı.

Tudor ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör koltuğuna kimin geleceği konuşulan Galatasaray’da bu akşam son dakika gelişmesi yaşandı. Fatih Terim, twitter hesabı üzerinden ‘Nerede kalmıştık’ diyerek Galatasaray kulübünün resmi twitter hesabını etiketledi. Bu gelişme sonrası Galatasaray’da 4. Fatih Terim dönemi başladı.

Fatih Terim’in yaptığı paylaşımın ardından sosyal medya yıkıldı. Twitter’da tt listesinde zirveye oturan Fatih Terim’i sarı kırmızılı taraftar mesaj yağmurunu tutttu. Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından ‘OH BE OH BE .ŞİMDİ GUZEL OLACAK . AYLAVYU’ dedi.

İşte sosyal medyaya damga vuran Fatih Terim tweetleri:

OH BE OH BE .ŞİMDİ GUZEL OLACAK . AYLAVYU — Abdurrahim Albayrak (@_AAlbayrak) 21 Aralık 2017

1 senedir telefonlaşmadiğim arkadaşim, Fatih Terim geldi diye beni ariyor.Yemin ederim büyük adamsin vesselam :) — Heri (@hagininteknigi) 21 Aralık 2017

Uyanınca Fatih Terim’ in dönüş haberini gördüm. Hala güzel şeyler olabiliyomuş demekki — Şeyma (@seymaa_unlu) 21 Aralık 2017

Fatih Terim’in tweetini görünce biz pic.twitter.com/sYd7Fp6k8E — menfaatsizGSevenler (@MenfaatsizSvnlr) 21 Aralık 2017

en uzun gecede fatih terim haberini aldık — burcu (@deepanddarkness) 21 Aralık 2017

Galatasaraylı babam, Fatih Terim’i duyunca odaya böyle giriş yaptı pic.twitter.com/IJEpdSc3Zo — İnci Caps (@incicaps) 21 Aralık 2017

Ergin Ataman Efes’e, Fatih Terim Galatasaray’a döndü. Eski sevgiliye mesaj atmak için müthiş bir zaman. — Furκan Kılıç (@furkilic) 21 Aralık 2017

Galatasaray’a bir kez daha dönersem başkan olarak gelirim diyen Fatih Terim 4.defa teknik direktör koltuğunda olacak.. — Sercan Hamzaoğlu (@sercanhamzaolu) 21 Aralık 2017