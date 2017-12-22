Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Fatih Terim Galatasaray’a döndü sosyal medya yıkıldı!

Fatih Terim'in dördüncü defa Galatasaray ile anlaştığını açıklamasının ardından sosyal medya yıkıldı.
00:1022 Aralık 2017
0
Fatih Terim Galatasaray’a döndü sosyal medya yıkıldı!

Tudor ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör koltuğuna kimin geleceği konuşulan Galatasaray’da bu akşam son dakika gelişmesi yaşandı. Fatih Terim, twitter hesabı üzerinden ‘Nerede kalmıştık’ diyerek Galatasaray kulübünün resmi twitter hesabını etiketledi. Bu gelişme sonrası Galatasaray’da 4. Fatih Terim dönemi başladı.

Fatih Terim’in yaptığı paylaşımın ardından sosyal medya yıkıldı. Twitter’da tt listesinde zirveye oturan Fatih Terim’i sarı kırmızılı taraftar mesaj yağmurunu tutttu. Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından ‘OH BE OH BE .ŞİMDİ GUZEL OLACAK . AYLAVYU’ dedi.

İşte sosyal medyaya damga vuran Fatih Terim tweetleri:

Etiketler
abdurrahim albayrak fatih terim galatasaray sosyal medya twitter
Son güncelleme: 00:16 | 22.12.2017
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER