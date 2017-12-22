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Fatih Terim Galatasaray’a döndü, Melo çıldırdı

Fatih Terim'in Galatasaray'a dönüşü taraftarlar kadar Felipe Melo'yu da mutlu etti.
07:2022 Aralık 2017
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Fatih Terim Galatasaray’a döndü, Melo çıldırdı

Galatasaray’da teknik direktör belirsizliği sona erdi. Sarı kırmızılı takım, Igor Tudor’dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu eski çalıştırıcısı Fatih Terim’e emanet etti.

Galatasaray Kulübü’nün Fatih Terim ile anlaştığını duyurmasından sonra sosyal medyada Fatih Terim dünya gündeminde ilk sıraya yükseldi.

Fatih Terim ile ilgili tweet atanlardan biri de eski öğrencisi Felipe Melo oldu.

Felipe Melo sosyal medya hesabından Fatih Terim ile ilgili şu mesajı paylaştı:

BİR MESAJ DA PODOLSKİ’DEN

Felipe Melo’dan sonra Galatasaray’ın eski futbolcusu Lukas Podolski de Fatih Terim’e ‘Hoşgeldin’ dedi…

22 Aralık 2017 Fatih Terim`in mesajı twitter tarihine geçti Fatih Terim'in, Galatasaray ile yeniden anlaştığı mesajı twitter tarihine geçti. İlgili Haberi Oku

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