CANLI İZLE: Arsenal Liverpool maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? Maçı veren kanallar

İngiltere Premier Ligi’nin üst sıralarında yer alan Arsenal ve Liverpool bu gece mücadele edecek. Arsenal Liverpool maçının internetten nasıl canlı izlerim, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlacak futbolseverler tarafından araştırılıyor. İngiliz ekiplerinin aralarında oynanan son 10 karşılaşmada 4 Liverpool galibiyeti bulunurken, 3 maçı Arsenal kazandı. 3 maç ise berabere sonuçlandı. Peki dev mücadele saat kaçta, hangi kanalda? Haberimizden bu soruların yanıtını, maçın canlı izleme yolarını ve maçı yayınlacak uydu kanallarını öğrenebilirsiniz.

ARSENAL LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

Arsenal Liverpool maçı İngiltere’nin başkenti Londra’daki Emirates Stadı’nda saat 22.45’te başlayacak. Maçı İngiliz hakem Martin Atkinson yönetecek. Arsenal Liverpool maçını S Sport kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.

S SPORT NASIL İZLENİR?

S-Sport, Digiturk platformunda 85. kanal, D Smart platformunda 78. kanal, Turkcell TV+ platformunda 77. kanalda yayın yaparken, Tivibu platformunda 74. kanada yer alacak. Kanalın Türksat uydusundan yayına sunulma gibi bir durumu ise şu an için söz konusu değil.

ARSENAL LİVERPOOL MAÇINA DOĞRU…

Premier Lig’de Liverpool’a üç maçtır yenilen Arsenal, Mayıs 1998’den bu yana rakibine üst üste dört maç kaybetmedi.

Liverpool, Jürgen Klopp yönetiminde Arsenal’e karşı ligde oynadığı son dört maçta rakip filelere üçer gol göndermeyi başardı (3G 1B).

Premier Lig tarihinde bu iki takım arasında oynanan maçların duraklama dakikalarında toplam 17 gol atıldı. Bu, bu alandaki en yüksek sayı.

Liverpool, İngiltere’nin en üst liginde üst üste dört deplasman maçını en az üç farkla kazanan ilk takım oldu.

Emirates’te oynadığı son 14 lig maçının 13’ünü kazanan Arsenal, tek yenilgisini bu sezon Manchester United’dan aldı (1-3).

Arsene Wenger?in ekibi, iç sahada oynadığı son 23 lig maçında da rakip filelere gol gönderdi. Arsenal’in evinde gol atamadığı son karşılaşma, Ekim 2016’daki Middlesbrough maçıydı (0-0).

Petr Cech, bu maçta gol yemezse Premier Lig tarihinde 200 maçta kalesini gole kapatmayı başaran ilk kaleci olacak.

Roberto Firmino, Arsenal’e karşı Premier Lig’de çıktığı beş maçta altı gole doğrudan katkı sağladı (4 gol ve 2 asist).

Sadio Mane, Premier Lig’de oynadığı yedi Arsenal maçında altı gole katkıda bulundu (4 gol ve 2 asist).

