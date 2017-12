Fatih Terim resmen Galatasaray’da

Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi resmen başladı... Sarı kırmızılı kulüp Türk Telekom Stadı'nda efsane isim için imza töreni düzenledi. Terim 'Bana da nerede kalmıştık derseniz en son antrenmanda kalmıştı derim. Bu bir meydan okuma' ifadelerini kullandı.

Galatasaray’da Igor Tudor’la yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için anlaşmaya varılan Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulüpte 4. dönemine resmen başladı. Galatasaray’da son olarak Ünal Aysal’ın başkanlık döneminde görev alan ve 24 Eylül 2013’te sözleşmesi feshedilen Terim tam 1549 gün sonra yeniden Florya’nın yolunu tuttu.

Sabah saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri’ne gelerek antrenmana katılan Terim için Türk Telekom Stadı’nda imza töreni düzenleniyor. Kendisini yeniden sarı kırmızılı renklere bağlayan deneyimli teknik adam 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

GALATASARAY TERİM’İN NE KADAR KAZANACAĞINI AÇIKLADI:

Galatasaray: “Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim ile 1.5 futbol sezonu için (2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı ve 2018-2019 futbol sezonu) anlaşmaya varılmıştır. Galatasaray, Fatih Terim’e 2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı için 1.000.000 EURO ve 2018-2019 futbol sezonu için 2.000.000 EURO ücret ödeyecek. Ayrıca Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu durumunda kendisine her bir sezon için 500.000 EURO başarı primi verilecek.

FATİH TERİM’İN AÇIKLAMALARI:

”Tekrar selam herkese.. Hepiniz hoşgeldiniz. Başkan heyecanlanıyor konuşurken ona iki ekleme yapayım. Bir süre konuştuk bir de para konusu mesele değil dedik, konuşuruz. Halledilir. Sayın başkanımız güzel ifade etti. Ben de birkaç ekleme yapayım. Sürenin önce 20 Ocak’a kadar, arkasından Mayıs’a kadar olmasını istedik aramızda böyle bir şey geçti. Bu çatının altında beni Galatasaraylılarla buluşturdukları için teşekkür ediyorum. Benim hayatım burada geçti. İsteseniz de istemeseniz de bazen ayrılıklar oluyor ama bağlılıklar daha ağır basıyor.

Başkan, yönetim, ben ve tüm Galatasaray çalışanları, muhteşem Galatasaray taraftarıyla birleştiğinde elde ettiği başarıları ortaya koymak için buradayız. Elimi taşın altına sokmam gerektiğine inandığım için buradayım. Telaşlanmamalıyız ama acele etmeliyiz. Yapacak çok işimiz var. Bu camianın yeni ilkleri yapmaya ihtiyacı var. Önceki başarılardan daha fazlasını yapma adına buradayız.

Bugün burada 2 gün sonra, çok da sevdiğim Göztepe ile oynayacağız. Muhteşem bir camiadır. Bugün Florya’da ilk antrenmanıma çıktım, zamanımız var ancak çok da değil. Bir an önce kolları sıvamalıyız. Sevgili meslektaşım Tudor’a da Galatasaray yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum.”

‘SOL AYAKLI SOL BEKİMİZ YOK’

Vallahi ben Galatasaray’ın kapısından içeri girdiğimden beri nasıl davranılması gerekiyorsa onu yaptım. Başkan aradığında nasıl görüşmek isterse onu yaparsınız. ‘Tabii ki başkanım, nasıl isterseniz’ dedim. Tabii ki insan kulübünün başkanından her gün bir telefon almıyor. Aramasına tabii ki çok memnun oldum ve çok sevindim. Konuşmamız da bu nezaket içinde geçti.

Kadroda 19-20 kişiyiz, eksiğimiz var. Sol ayaklı sol bekimiz yok, var olan da ameliyat oldu. Kadromuzdan birini tabii ki oraya koyacağız. Prensip icabı sol ayaklı olmayan bir futbolcuyu sol tarafa koymadım ama ilk defa bunu yaşayacağız herhalde. Göztepe maçını kazasız geçmek istiyoruz. Mental ve fiziki yorgunluğu olan arkadaşlar gördüm.

Başkanımla çok şeffaf bir ilişki içinde gideceğiz. Acil şekilde bir rapor hazırlayacağım. Yöneticilerimizle paylaşacağım. Mevcut oyuncularımızın performansını yukarı çekmek en büyük transfer diye düşünüyorum.

Hakan Balta bugün olsaydı; sol bek oynayacaktı ama adı yazılmadığı için Göztepe maçında oynayamayacak. Ben De Jong’u da antrenmana çağırdım. Galatasaray’ın muhteşem taraftarına sonsuz teşekkür ederim. Onlar mutlu olursa belli ki kulüp başarılıdır demektir.

‘ANTRENMANDA KALMIŞTIK DERİM’

Ultraslan’ın son yaptığına da teşekkür ederim. Ama isminizi tribünlerde ne kadar duyarsanız duyun empati yapmak gerekir. Bana da nerede kalmıştık derseniz en son antrenmanda kalmıştı derim. Ayrılık haberini orada aldık öyle değil mi?

Scout arkadaşlarımız ve Başkan çalışmışlar. Bir listeleri var. Bunu oturup konuşacağız. Sol bek alamazsak, Carole’le ilgli bir soru sormuştum… Birkaç gün içerisinde bir liste hazırlayacağız.

Derbiler herkesin kaybetmek istemediği şeyler ama bu bazen olmuyor. Her maça aynı ciddiyetle devam eden bir Galatasaray. Yani kaybederken de reaksiyonu göstermek benim için çok önemli… Galatasaray’ın Avrupa’da olması lazım. Buna göre sezon sonunda nerede olması gerektiğini biliyoruz. Kadro iyi bir kadro ama bazı yerlere ihtiyaç var.

UEFA KupasıSüper Lig ŞampiyonluğuTürkiye KupasıTürkiye Süper KupasıCumhurbaşkanlığı KupasıTSYD Kupası Yeni kupalar kaldırmak için yuvana hoş geldin İmparator @fatihterim #İmparatorYuvasında pic.twitter.com/BZsQa1Bbc5 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 22 Aralık 2017

‘DEVRE ARASINA GİRERKEN BİR ARAYA GELİRİZ’

3-4 gündür altyapı sorumlumuz Emrah kardeşimiz vardı. Galatasaray bir tutkudur. Galatasaray yaşanması gereken bir olgudur. Yardımcılarım arasında yerli ve yabancı var… Yolumuz Galatasaray’da kesişmiş, bu camiaya hizmet etmiş arkadaşlardan bir ekip kurmayı düşünüyorum. Devre arasına girerken bir araya geliriz, açıklarız. Yardımcılarım Antalya’ya gitmeden belli olur.

‘NEREDE KALMIŞTIK BUSE VE MERVE’NİN FİKRİYDİ’

Tweet atma olayı uzun zaman önce evde otururken kızlarım Buse ve Merve’nin fikriydi. ‘Babacım eğer bir gün böyle bir şey olursa, böyle atalım’ demişlerdi. ‘Peki’ dedim ben de. Başkan’la paylaştım, o da onay verdi.’Nerede kalmıştık…’ tweeti oradan çıktı. Twitter kullanmam da mecbur oldukça ama bundan sonra ümit ederim ki daha sık kullanırım.

‘YENİLERİNİ YAPMAK DAHA ÖNEMLİ’

Galatasaray bu ülkenin en önemli değerlerinden biri. Ben de buranın bir parçası olmaktan son derece gururluyum. Geçmişte yakaladığımız başarıların üzerine çıkmak için buradayım. Çok çalışmak zorundayız. Eski başarıları anmak ve bu CV’ye koymak tabii ki çok önemli. Ama yenilerini başarmak çok daha önemli.

Başkan ısrarla 18 Mayıs’ı işaret ediyor. Kendisinin ne demek istediğini anlıyoruz zaten. Galatasaray’ın Avrupa’da olması lazım… Sezon sonunda bulunacağımız yerler belli. Ben kadronun iyi bir kadro olduğuna yürekten inanıyorum.

Evet bu bir meydan okuma. Kariyerimi riske attım. Çok fazla bir şey yapmadım. Kariyerimi zaten Galatasaray’da yaptım. Kazandığım yerde kaybetmek beni üzmez. Böyle bir kaygım yok. İsyan benim karakterimde var.

’21 SENE KALSAYDIM NELER OLURDU’

Git diyorlar gidiyoruz; gel diyorlar geliyoruz. Benim de hayallerim var. 4. kez geliyorsam, demek ki hep buradayım. Bayern Münih’e baktığımızda Heynckes, sıkıştığı zaman gelebiliyor. Dünyanın her tarafı istese, camianızın istemesi çok başka oluyor.

1996’da Arsene Wenger ile beraber geldik. Şu anda 21. yılı. Acaba ben 21 sene kalsaydım neler olurdu, bazen bunu düşünmeden de edemiyorum. Burada benim de hatalarım var.

‘DÜNYADA DAHA FAZLA SEYREDİLEN BİR LİG OLUYORUZ’

Şenol Hoca’yı çok tebrik ediyorum. 2 senedir ligde ve Avrupa’da çok güzel işler yapıyorlar. Fenerbahçe ve Başakşehir de şampiyonluğun adayları. Esas dikkat ettiğim Anadolu Kulüpleri de çok güzel işler yapmaya başladılar.

Burada bir eksik var, o da Trabzonspor. Rıza Hoca da orada güzel işler çıkarmaya başladı. Türkiye Ligi artık Dünyada daha fazla seyredilen bir lig haline geliyor, geldi. Bunu daha da ileriye götürmeli.

‘BANA MÜSAADE DİYECEK KADAR ERDEMLİYİM’

Birçok Anadolu takımının içeride veya dışarıda her an her şeyi yapabilecek kapasitede olması dikkat çekici. Şampiyonluk adayları ne kadar fazlaysa, keyif o kadar fazladır. Türkiye Ligi, yavaş yavaş Avrupa tarafından da seyredilmesi gereken bir lig olma yolunda.

1996 yılındaki heyecanı duymasam ‘bana müsade’ diyecek kadar erdemliyim. O zamandan daha fazla heyecanlı olduğumu söylemeliyim. Dediğim gibi hedeflerim var. Oyun anlayışımızı en kısa zamanda oturtarak sahada ciddi işler çıkartan bir Galatasaray düşünüyorum…

ARDA TURAN CEVABI…

Metin Oktay Tesisleri’ndeki imza töreninde konuşan Fatih Terim’e sorulan sorulardan biri de Arda Turan ile ilgiliydi. Terim, “Arda Turan’ın Galatasaray’a geri döneceği söyleniyor ne dersiniz?” sorusuna, “Ben az önce imza attım. Yönetimin böyle bir çalışması varsa bilmiyorum. Ama benim yok.” yanıtını verdi.

DURSUN ÖZBEK’İN AÇIKLAMALARI:

Sayın Fatih Terim’in yuvaya dönüşüne hepiniz hoş geldiniz. Olayı kelimelerle anlatmak kolay değil. Bütün hayatını Galatasaray’a vermiş, Galatasaray’ı zirveye taşımış bir isim. Böyle bir imza törenine şahitlik ettiğiniz için siz de mutlusunuzdur. İlk devrenin son maçına çıkmamız lazım. Takım kampa gidecekti bu yüzden suratle karar almamız gerekiyordu. Galatasaray’ı şampiyonluğa taşıyacak tek aday benim gözümde Fatih Terim’dir! Olayı kelimelerle anlatmak mümkün değil. Gerçekten… Bir sürü şeyler yazıldı çizildi fakat bir gerçek vardı: Galatasaray futbol takımını, özellikle son haftalarda girdiği form düşüklüğü seviyesinden şampiyonluğa taşıyacak tek aday Fatih Terim’di. Ben Galatasaray’a 1974’te imza attım, bu imzam hala geçerlidir’ dedi. ‘Para benim için önemli değil, ne takdir ediyorsanız yazın’ dedi.

Her kim olacaksa başkan onun arkasında kilitlenelim. Bunu beceremiyorsak 4 ay arkasında duralım. Ki bunun sevincini de hep beraber yaşarız. Galatasaray’ı istediği amaca ulaştıralım diyorum. Sebebi budur.

‘ARABAYA ATLAYIP SİLİVRİ’YE GİDEYİM DEDİM’

Ali Sami Yen’de bir Avrupa kupası maçı oynanıyor. Rakibimiz Eintracht Frankfurt. Maçı ne dinlemek istiyorum, ne duymak istiyorum. Heyecanlıyım. Dükkanda duruyorum radyo açıyorlar. Sokağa çıkıyorum bağırıyorlar. Arabaya atlayayım Silivri’ye gideyim dedim.

Silivri’ye git-gel yapayım maç biter dedim. Silivri dönüşünde Sami Yen’in önüne geldim. Baktım davul zurna çalıyor, kazanmışız dedim. Ben böyle bir Galatasaraylıyım. Bu heyecan bitmez. Daha heyecanlı çok günler yaşayacağız.

Öte yandan imza töreninde Dursun Özbek, Fatih Terim’e üzerinde “Nerede kalmıştık” yazan ve Fatih Terim’in Galatasaray’la olan başarılarının da yer aldığı özel hazırlanan bir atkı da hediye etti. Atkı “GSSTORE” mağazalarında satışa da sunuldu.