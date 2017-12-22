MAÇ SONUCU | Antalyaspor Aytemiz Alanyaspor: 3-1

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta heyecanı Antalyaspor Aytemiz Alanyaspor maçı ile başladı. Ev sahibi Antalyaspor 3-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı ve 5 maç aradan sonra üç puana uzandı.

Spor Toto Süper Lig’de 17. haftanın açılış maçında Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti. Antalya derbisinde kazanan 3-1’lik skorla ev sahibi Antalyaspor olurken Samuel Eto’o’nun sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçta beş haftalık galibiyet hasretini de gidermiş oldu. Konuk ekip Aytemiz Alanyaspor’un üç puan hasreti ise beş maça çıktı.

Ev sahibi ilk yarıyı galibiyetle noktalarken üç puanı getiren golleri Emre Güral (32 ve 84) ve Deniz Kadah (51) kaydederken konuk ekibin tek golü yıldız golcü Vagner Love’dan (21) geldi. Love takımını öne geçirse de Antalya geri dönmeyi başardı ve puanını 17 yaparak maç fazlasıyla kendisini düşme hattının üstüne, 14. sıraya attı. Alanyaspor ise ilk devreyi 18 puanla 13. sırada noktaladı.