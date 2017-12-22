BeIN Sports’ta Müjdat Mustafa Muratoğlu ve Çağdaş Tok yollar ayrıldı…

Süper Lig ve birçok ligin yayıncısı olan beIN Sports'un kadrosunda yer alan iki spiker ile yollar ayrıldı.
Kadrosuna sezon öncesi Güntekin Onay, Yalçın Çetin gibi önemli isimleri dahil eden beIN Sports, Digiturk’un Lig TV döneminde de kanalda bulunan spikerlerden ikisi ile yollarını ayırdı.
Digiturk beIN Media bünyesinde bulunan beIN Sports kanallarında görev alan Müjdat Mustafa Muratoğlu ve Çağdaş Tok, sosyal medya hesaplarından kanaldan ayrıldıklarını açıkladı.
Çağdaş Tok: “Kapısından ilk olarak Şubat 2008’de girdiğim, Süper Lig, İngiltere, İspanya, Brezilya, Fransa vs Ligleri, ayrıca dövüş sporları, motor sporları, hentbol olmak üzere 100’lerce maçta görev yaptığım beIN SPORTS’tan bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Bilginize.”
Müjdat M. Muratoğlu: “9 yıl… EuroligF4'ten Euro 2016'ya, EPL'den LaLiga'ya, Süper Final'den nice derbilere 1000'e yakın maç. Güzel anılar, güzel arkadaşlar.. Karşılıklı anlaşarak Beinsports'la yollarımızı ayırıyoruz. Yeni projelerde görüşmek üzere..”
22 Aralık 2017 Fatih Terim`in mesajı twitter tarihine geçti Fatih Terim'in, Galatasaray ile yeniden anlaştığı mesajı twitter tarihine geçti. İlgili Haberi Oku
22 Aralık 2017 Fatih Terim Galatasaray`a döndü, Melo çıldırdı Fatih Terim'in Galatasaray'a dönüşü taraftarlar kadar Felipe Melo'yu da mutlu etti. İlgili Haberi Oku
22 Aralık 2017 İskender Baydar: `Eğer biraz onurları varsa istifa ederler` Galatasaray eski medya direktörü İskender Baydar, Galatasaray'ın Fatih Terim'le anlaşmanın ardından çok konuşulacak tweet'ler attı. İlgili Haberi Oku
22 Aralık 2017 Fatih Terim imza sonrası ilk neşteri vuruyor! Yollar ayrılıyor... Galatasaray'da Fatih Terim dönemi yeniden başlıyor. Tecrübeli teknik adam Florya'dan bazi isimler ile yollar ayrılacak. İlgili Haberi Oku
22 Aralık 2017 Mehmet Demirkol: Fatih Terim çok heyecanlı, hesabı hack`lendi sandım Mehmet Demirkol, Fatih Terim'in Galatasaray'a geri dönüşünü değerlendirdi İlgili Haberi Oku
Son güncelleme: 10:26 | 22.12.2017