Arda Turan’ın Galatasaray’a dönüş ihtimali sıfıra indi!

Fatih Terim'in takımın başına geçmesiyle birlikte Arda Turan'ın Sarı-Kırmızılılara dönüş ihtimali yok oldu.

Galatasaray’da Fatih Terim’in takımın başına geçmesiyle birlikte Arda Turan’ın Sarı-Kırmızılılara transfer olma ihtimali sıfıra indi.

Sarı-Kırmızılılarda 4. Terim dönemi başlarken, Milli Takım’da yaşanan gerilimle gündeme gelen ikilinin Galatasaray’da buluşma ihtimali de yok oldu. Galatasaray ile birlikte Monaco ve Arsenal ile adı anılan Arda Turan’ın Londra ekibine yakın olduğu ifade ediliyor…

Neler yaşandı?

Euro 2016’da başlayan, prim tartışmalarıyla alevlenen gerilim Arda’nın Milli Takım’a çağrılmamasıyla devam etmişti. Daha sonra Arda Turan uçakta yaşananlar sonrası Milli Takım’ı bırakma kararı almış, bir süre sonra bu karardan geri dönmüştü…

Tecrübeli futbolcu geçtiğimiz gün Instagram’da “Arda Turan, Galatasaray’a dönmeli mi” sorulu ankete ‘hayır’ oyu kullanmıştı.

Ayrıca Galatasaray’da Fatih Terim döneminin başlamasının ardından Arda Turan’ın tepkisi de merak edilmeye başlandı. Terim ile yaşadığı sorunlardan dolayı Galatasaray yolu kapanan Arda Turan, Galatasaray altyapısından yakın arkadaşı Sedat Yeşilkaya ile sarı-kırmızılı kulüp hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Galatasaray’ın hocası her zaman Fatih Terim’dir diyen Arda Turan hakkında sosyal medya üzerinden bir tweet paylaşan Yeşilkaya;

“Sizler hala Arda Turan ile ugraşsanız da kaptan 3-4 gün önce Galatasaray’ın hocası her zaman Fatih Terim’dir ve şimdi tekrar gelmelidir dedi. Arda Turan bir degerdir ve ülkemizin yetiştirdigi en kariyerli, en bşarılı oyuncudur. Saygı”

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