Arda Turan’dan Fatih Terim yorumu
Galatasaray’ın eski futbolcusu Sedat Yeşilkaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Arda Turan’ın, Fatih Terim’in Galatasaray’a dönmesiyle ilgili yaptığı yorumu paylaştı.
Galatasaray’da Igor Tudor’un gönderilmesinin ardından teknik direktörlük koltuğuna Fatih Terim getirilirken, Arda Turan’ın sarı kırmızılı ekibe dönme ihtimalinin kalmadığı yorumları yapıldı.
Milli futbolcu Arda Turan’a yakınlığı ile bilinen eski Galatasaraylı futbolcu Sedat Yeşilkaya ise, “Sizler hala Arda turan ile ugraşsanız da, kaptan 3-4 gün önce Galatasaray’ın her zaman hocası Fatih Terim’dir ve şimdi tekrar gelmelidir dedi. Arda Turan bir değerdir ve ülkemizin yetiştirdiği en kariyerli, en başarılı oyuncudur. Saygı” ifadelerini kullandı.
Sizler Ha la Arda turan ile ugraşsanızda Kaptan 3-4 gün önce Galatasaray ın herzaman hocası Fatih Terimdir ve şimdi tekrar gelmelidir dedi…..Arda Turan Bir degerdir ve ülkemizin yetiştirdigi en kariyerli,En Başarılı Oyuncudur….SAYGI….. https://t.co/gahn7WwhBg
— Sedat Yeşilkaya (@sedatyesilkaya1) 22 Aralık 2017