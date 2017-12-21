Turgay Kıran adaylıktan çekildi

Galatasaray'da 13 Ocak'ta yapılması planlanan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlığa aday olduğunu açıklayan Turgay Kıran, sosyal medyada yaptığı açıklamayla adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Galatasaray Kulübü’nün ocak ayında yapacağı genel kurulda daha önce başkanlığa aday olduğunu açıklayan Turgay Kıran, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla çekildiği bildirdi.

Turgay Kıran’ın konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

“1990 yılından bu yana çeşitli dönemlerde Galatasaray'da görev yapmış ve de görevlere talip olmuş biri olarak; özelikle son 15 senedir kulübümüz bünyesinde oluşturulan biat kültürüne ve menfaat birlikteliğine karşı mücadelemi sürdürmekteyim. Galatasaray'a değer veren birçok farklı arkadaşımla gerçekleştirdiğimiz bu mücadele, kulübümüzü sahiplenme peşinde olan birçok kişiyi de rahatsız ediyor. Galatasaray Spor Kulübü'ne zarar veren bu zihniyete karşı duruşumu göstermek adına kaybedeceğimi bildiğim dönemlerde dahi, yönetime talip olmuş ve mücadelemi sürdürmüştüm.

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Çok üzücü ve şaşkınlık verici bir şekilde, kulübümüzün yönetimini kendi dışında kimseye vermek istemeyen ve engel olmak adına çeşitli yollara başvuran bu zihniyet; bu defa da sözde demokratik gözüken bir tavırla, kulübün yönetimine aday olabilecek değerli arkadaşlarımıza sadece 10 günlük bir zaman bırakarak genel kurulumuzu etkisiz hale getirmiştir. Galatasaray'a bugüne kadar hiçbir katkısı olmamış bu zihniyet, bu akıl almaz kararla bir darbe daha vurmuştur.

Galatasaray'ın geleceğini kendi menfaatleri uğruna karartmaya çalışan bu kişilerin unutmaması gerekir ki; ne ekerlerse onu biçeceklerdir.Bugüne kadar Galatasaray için kendi geleceğimi düşünmeksizin; maddi, manevi hiçbir desteğimi esirgemedim. Galatasaray'ı bu zararlı zihniyetin elinden kurtarmak için hiç ara vermeden arkadaşlarımla çalışmalarımızı sürdürdük ve sürdürmeye de devam edeceğiz.

Kulübümüzün son dönemde görev almış bazı başkanlarımızdan farklı olarak, 30 yıldır bu camianın bilfiil içerisinde yer alıyor ve mücadelemin de hiçbir zaman bitmeyeceğini sizlere bildirmek istiyorum. Sarı kırmızı renklere gönül veren herkesi de bu mücadeleye destek olmaya davet ediyor, ocak ayında gerçekleşecek genel kurulda; Galatasaray Spor Kulübü'nü daha iyi yerlere götürmek için bu yarışa girecek arkadaşlarıma da tüm desteğimle yanlarında olacağım sözünü veriyorum.”

bu renkleri sevmek için Başkan olmak gerekmiyor…. A post shared by Turgay KIRAN (@turgaykiran1905) on Dec 21, 2017 at 8:50am PST

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