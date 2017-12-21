Süper Lig’e ‘Medipol Başakşehir’ damgası!
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nun 16’ncı haftası geride kalırken, Medipol Başakşehir liderlik koltuğunu kimseye kaptırmadı. Geçen yıl 2016-2017 Sezonu´nun 16´ncı haftası geride kalırken, Medipol Başakşehir bu haftaya kadar hiç mağlubiyet yüzü görmemiş ve 36 puanla yine liderlik koltuğunu kimseye kaptırmamıştı.
Bu sezonda Süper Lig´e çok iyi bir başlangıç yapan Medipol Başakşehir, yine liderlik koltuğunu kimseye kaptırmazken, ligin ilk 8 sırasında yer alan takımların hiç birine mağlup olmadı. İlk 8´de yer alan takımlar arasından Bursaspor galibiyetiyle lige merhaba diyen Medipol Başakşehir, diğer karşılaşmalarda ise Fenerbahçe, Göztepe ve Galatasaray´ı mağlup ederken, Trabzonspor, Beşiktaş, Kayserispor ile de berabere kaldı. Turuncu lacivertli ekip bu karşılaşmaların hiç birinde rakiplerine 3 puan şansı tanımamış oldu.
Medipol Başakşehir Futbol Kulübü´nün başında 3.5 yılını dolduran Abdullah Avcı’nın takımı, Süper Lig´de son 3 sezondur ilk 4´ün dışında hiç yer almadı.
İÇ SAHADA EN FAZLA PUAN TOPLAYAN TAKIM
Medipol Başakşehir, Süper Lig´de ilk 16 hafta itibariyle iç sahada Galatasaray ile birlikte en fazla puan toplayan takım olurken (22), Kayserispor ile birlikte de ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor (17)…