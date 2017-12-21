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Süper Lig’e ‘Medipol Başakşehir’ damgası!

Abdullah Avcı lie Süper Lig´de fırtına gibi esen Medipol Başakşehir, ligde geride kalan 16 haftada ilk 8´de yer alan takımların hiç birine boyun eğmedi. Bu süreçte en çarpıcı galibiyetlerini Kadıköy´de Fenerbahçe´yi 3-2, kendi evinde ise Galatasaray´ı 5-1 mağlup ederek aldı.
11:4221 Aralık 2017
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Süper Lig’e ‘Medipol Başakşehir’ damgası!

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nun 16’ncı haftası geride kalırken, Medipol Başakşehir liderlik koltuğunu kimseye kaptırmadı. Geçen yıl 2016-2017 Sezonu´nun 16´ncı haftası geride kalırken, Medipol Başakşehir bu haftaya kadar hiç mağlubiyet yüzü görmemiş ve 36 puanla yine liderlik koltuğunu kimseye kaptırmamıştı.

Bu sezonda Süper Lig´e çok iyi bir başlangıç yapan Medipol Başakşehir, yine liderlik koltuğunu kimseye kaptırmazken, ligin ilk 8 sırasında yer alan takımların hiç birine mağlup olmadı. İlk 8´de yer alan takımlar arasından Bursaspor galibiyetiyle lige merhaba diyen Medipol Başakşehir, diğer karşılaşmalarda ise Fenerbahçe, Göztepe ve Galatasaray´ı mağlup ederken, Trabzonspor, Beşiktaş, Kayserispor ile de berabere kaldı. Turuncu lacivertli ekip bu karşılaşmaların hiç birinde rakiplerine 3 puan şansı tanımamış oldu.

19 Aralık 2017 Son yılların en çekişmeli Süper Lig'i! Spor Toto Süper Lig'de 16 hafta geride kalırken, ilk sıradaki Medipol Başakşehir ile 7. sırada bulunan Trabzonspor arasında 5 puanlık fark bulunuyor. Tam 7 takımın zirve iddiasının olduğu Süper Lig'de son yıllarda görülmemiş bir şampiyonluk yarışı yaşanıyor. İlgili Haberi Oku

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü´nün başında 3.5 yılını dolduran Abdullah Avcı’nın takımı, Süper Lig´de son 3 sezondur ilk 4´ün dışında hiç yer almadı.

İÇ SAHADA EN FAZLA PUAN TOPLAYAN TAKIM

Medipol Başakşehir, Süper Lig´de ilk 16 hafta itibariyle iç sahada Galatasaray ile birlikte en fazla puan toplayan takım olurken (22), Kayserispor ile birlikte de ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor (17)…

Etiketler
abdullah avcı Medipol Başakşehir süper lig
Son güncelleme: 11:43 | 21.12.2017
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