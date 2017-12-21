Süper Lig’e ‘Medipol Başakşehir’ damgası!

Abdullah Avcı lie Süper Lig´de fırtına gibi esen Medipol Başakşehir, ligde geride kalan 16 haftada ilk 8´de yer alan takımların hiç birine boyun eğmedi. Bu süreçte en çarpıcı galibiyetlerini Kadıköy´de Fenerbahçe´yi 3-2, kendi evinde ise Galatasaray´ı 5-1 mağlup ederek aldı.

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nun 16’ncı haftası geride kalırken, Medipol Başakşehir liderlik koltuğunu kimseye kaptırmadı. Geçen yıl 2016-2017 Sezonu´nun 16´ncı haftası geride kalırken, Medipol Başakşehir bu haftaya kadar hiç mağlubiyet yüzü görmemiş ve 36 puanla yine liderlik koltuğunu kimseye kaptırmamıştı.

Bu sezonda Süper Lig´e çok iyi bir başlangıç yapan Medipol Başakşehir, yine liderlik koltuğunu kimseye kaptırmazken, ligin ilk 8 sırasında yer alan takımların hiç birine mağlup olmadı. İlk 8´de yer alan takımlar arasından Bursaspor galibiyetiyle lige merhaba diyen Medipol Başakşehir, diğer karşılaşmalarda ise Fenerbahçe, Göztepe ve Galatasaray´ı mağlup ederken, Trabzonspor, Beşiktaş, Kayserispor ile de berabere kaldı. Turuncu lacivertli ekip bu karşılaşmaların hiç birinde rakiplerine 3 puan şansı tanımamış oldu.

Son yılların en çekişmeli Süper Lig'i! Spor Toto Süper Lig'de 16 hafta geride kalırken, ilk sıradaki Medipol Başakşehir ile 7. sırada bulunan Trabzonspor arasında 5 puanlık fark bulunuyor. Tam 7 takımın zirve iddiasının olduğu Süper Lig'de son yıllarda görülmemiş bir şampiyonluk yarışı yaşanıyor. İlgili Haberi Oku

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü´nün başında 3.5 yılını dolduran Abdullah Avcı’nın takımı, Süper Lig´de son 3 sezondur ilk 4´ün dışında hiç yer almadı.

İÇ SAHADA EN FAZLA PUAN TOPLAYAN TAKIM

Medipol Başakşehir, Süper Lig´de ilk 16 hafta itibariyle iç sahada Galatasaray ile birlikte en fazla puan toplayan takım olurken (22), Kayserispor ile birlikte de ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor (17)…