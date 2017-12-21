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Süper Lig’de 17. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 17. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.
12:2921 Aralık 2017
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Süper Lig’de 17. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’de ilk yarının son haftası, yarın oynanacak Antalyaspor- Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla başlayacak. 17’nci haftada Süper Lig’de görev yapacak hakemler şöyle;

YARIN

20.00 Antalyaspor – Aytemiz Alanyaspor: Serkan Çınar

23 ARALIK CUMARTESİ

14.00 Bursaspor – Gençlerbirliği: Hüseyin Göçek

16.30 Demir Grup Sivasspor – Beşiktaş: Cüneyt Çakır

19.30 Atiker Konyaspor – Fenerbahçe: Fırat Aydınus

24 ARALIK PAZAR

14.00 Kardemir Karabükspor – Trabzonspor: Halil Umut Meler

16.30 Kasımpaşa – Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık

19.39 Galatasaray – Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

25 ARALIK PAZARTESİ

20.00 Osmanlıspor – Teleset Mobilya Akhisarspor: Özgür Yankaya

Son güncelleme: 13:00 | 21.12.2017
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