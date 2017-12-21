Süper Lig’de 17. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 17. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.
Süper Lig’de ilk yarının son haftası, yarın oynanacak Antalyaspor- Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla başlayacak. 17’nci haftada Süper Lig’de görev yapacak hakemler şöyle;
YARIN
20.00 Antalyaspor – Aytemiz Alanyaspor: Serkan Çınar
23 ARALIK CUMARTESİ
14.00 Bursaspor – Gençlerbirliği: Hüseyin Göçek
16.30 Demir Grup Sivasspor – Beşiktaş: Cüneyt Çakır
19.30 Atiker Konyaspor – Fenerbahçe: Fırat Aydınus
24 ARALIK PAZAR
14.00 Kardemir Karabükspor – Trabzonspor: Halil Umut Meler
16.30 Kasımpaşa – Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
19.39 Galatasaray – Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
25 ARALIK PAZARTESİ
20.00 Osmanlıspor – Teleset Mobilya Akhisarspor: Özgür Yankaya
Son güncelleme: 13:00 | 21.12.2017