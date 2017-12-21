Tahkim Kurulu’ndan flaş Özer Hurmacı kararı!

Tahkim Kurulu, Osmanlıspor forması giyen Özer Hurmacı'ya verilen 6 aylık men cezasını kaldırdı.

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından 6 ay men cezasına çarptırılan Özer Hurmacı’ya Tahkim Kurulu’ndan müjdeli haber geldi. Kurul, Osmanlıspor forması giyen oyuncunun 1 Ocak 2018’de başlaması öngörülen cezasını kaldırırken Trabzonspor’un Özer Hurmacı’ya tüm alacaklarını ve tazminatını ödemesine hükmetti. Kurul ayrıca bordo-mavililerin karşı dava talebini de reddetti.

İşte açıklama:

“4. E.2017/432 – K.2017/481

Davacı/karşı davalı futbolcu Özer Hurmacı’nın ve davalı/karşı davacı Trabzon Spor Sportif Yatırım ve Futbol İşl. A.Ş.’nin, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 05.06.2017 tarih ve E.2016/656 – K.2017/263 sayılı kararına itirazları incelendi. Duruşma için tayin edilen 21.12.2017 Perşembe saat 14.00’te futbolcu Özer Hurmacı’nın ve taraf vekillerinin hazır olduğu görüldü. Tarafların sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

– Davacı/karşı davalı futbolcunun itirazlarının kısmen kabulü ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun asıl ve karşı dava yönünden verdiği kararların ortadan kaldırılmasına,

a) Asıl Dava Yönünden;

– Asıl davanın kısmen kabulüne,

– Davacı/karşı davalı futbolcunun alacak talebinin kabulü ile 956.666,66 TL alacağın;

350.000,00 TL’sinin 01.06.2016,

350.000,00 TL’sinin 01.08.2016,

256.666,66 TL’sinin 22.08.2016 tarihlerinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı/karşı davacı kulüpten tahsili ile davacı/karşı davalı futbolcuya ödenmesine,

– Davacı/karşı davalı futbolcunun fesih tazminatı talebinin kısmen kabulü ile 3.362.658,34 TL fesih tazminatının ihtar tarihi olan 22.08.2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı/karşı davacı kulüpten tahsili ile davacı/karşı davalı futbolcuya ödenmesine,

– Davalı/karşı davacı kulüp tarafından 01.08.2016 tarih 27 sayılı karar ile davacı/karşı davalı futbolcu aleyhine verilen toplam 1.023.968,52 TL para cezasının iptaline,

– Asıl dava yönünden harç, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine; oybirliği ile,

b) Karşı Dava Yönünden;

– Karşı davanın reddine,

– Davacı/karşı davalı futbolcunun fesihte haklı olduğunun tespitine,

– Davalı/karşı davacı kulübün sportif ceza talebinin reddine; davacı/karşı davalı futbolcu hakkında PFSTT’nin 30/1, 2 maddesi uyarınca verilen 6 ay süreyle resmi müsabakalardan men cezasının kaldırılmasına,

– Davalı/karşı davacı kulübün fesih tazminatı talebinin reddine,

– Karşı dava yönünden harç, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine; oybirliği ile karar verilmiştir.”

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