Son dakika… Fenerbahçe’de Fernandao ayrılıyor! İşte yeni takımı…

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Fernandao'nun ülkesinin takımlarından Cruzeiro ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

SKOR DIŞ HABERLER / Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Fernandao’nun, Cruzeiro’ya transferi an meselesi…

Brezilya basınında yer alan habere göre, Çarşamba günü toplantı gerçekleştiren iki kulüp yetkilileri anlaşma sağlarken 30 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Brezilyalı forvet için Cruzeiro’nun, Fenerbahçe’ye yıllık 800 bin euro ödeyeceği öğrenilirken futbolcunun haklarının yüzde 75’i ise Brezilya ekibinde olacak.

2014 yılında Atletico Paranaense’den Bursaspor’a transfer olan golcü futbolcu, yeşil beyazlı kulüpteki ilk sezonunda 18 maçta 12 gol atma başarısı göstermişti.

2015 yılında Fenerbahçe’ye transfer olan tecrübeli forvet, geçen sezondan bu yana yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sahalardan uzak kaldı.

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