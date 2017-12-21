Fatih Terim yeniden Galatasaray’da

Galatasaray'da yeniden Fatih Terim dönemi başlıyor. Deneyimli teknik adam şahsi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla "Nerede kalmıştık?" ifadesini kullandı ve 4. Terim döneminin resmen başladığını açıkladı! Öte yandan kulüp de Fatih Terim'le görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray’da yeniden Fatih Terim dönemi başlıyor. Deneyimli teknik adam şahsi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla “Nerede kalmıştık?” ifadesini kullandı. Paylaşım kısa sürede binlerce kez beğenildi ve yeniden paylaşıldı. Galatasaray da Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan yaptığı açıklamayla Fatih Terim’le görüşmelere başlandığını duyurdu.

Edinilen bilgilere göre Terim, pazar günü Galatasaray’ın Göztepe’yi konuk edeceği karşılaşmada takımın başında yer alacak ve 4. Fatih Terim dönemi başlamış olacak. İmzalanacak sözleşmenin detaylarının yarın belli olması bekleniyor. İmza törenin cuma günü öğleden sonra gerçekleştirileceği bilgisi de belirtildi.

Fatih Terim Galatasaray`a döndü sosyal medya yıkıldı! Fatih Terim'in dördüncü defa Galatasaray ile anlaştığını açıklamasının ardından sosyal medya yıkıldı. İlgili Haberi Oku

İşte KAP açıklaması:

Fatih Terim’in kızı Merve Terim Çetin, Terim’in Twitter hesabının ‘hacklendiği’ yönündeki kısa süreli söylentilere Twitter hesabından yanıt verdi. Merve Terim Çetin, “Twitter hacklenmedi. Kesin bilgi yayalim” ifadesini kullandı.

Twitter hacklenmedi Kesin bilgi yayalim @fatihterim — Merve Terim Çetin (@mrmrscetin) 21 Aralık 2017

Galatasaray`da Fatih Terim`in yardımcıları da belli oldu! Galatasaray'da 4. Fatih Terim döneminde deneyimli teknik adamın yardımcılıklarını kimlerin yapacağı da belli oldu. DHA'nın haberine göre Terim'in kurmayları Hasan Şaş ve Johan Elmander olacak. İlgili Haberi Oku