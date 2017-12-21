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Fatih Terim yeniden Galatasaray’da

Galatasaray'da yeniden Fatih Terim dönemi başlıyor. Deneyimli teknik adam şahsi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla "Nerede kalmıştık?" ifadesini kullandı ve 4. Terim döneminin resmen başladığını açıkladı! Öte yandan kulüp de Fatih Terim'le görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
23:1521 Aralık 2017
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Fatih Terim yeniden Galatasaray’da

Galatasaray’da yeniden Fatih Terim dönemi başlıyor. Deneyimli teknik adam şahsi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla “Nerede kalmıştık?” ifadesini kullandı. Paylaşım kısa sürede binlerce kez beğenildi ve yeniden paylaşıldı. Galatasaray da Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan yaptığı açıklamayla Fatih Terim’le görüşmelere başlandığını duyurdu.

Edinilen bilgilere göre Terim, pazar günü Galatasaray’ın Göztepe’yi konuk edeceği karşılaşmada takımın başında yer alacak ve 4. Fatih Terim dönemi başlamış olacak. İmzalanacak sözleşmenin detaylarının yarın belli olması bekleniyor. İmza törenin cuma günü öğleden sonra gerçekleştirileceği bilgisi de belirtildi.

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İşte KAP açıklaması:

Fatih Terim’in kızı Merve Terim Çetin, Terim’in Twitter hesabının ‘hacklendiği’ yönündeki kısa süreli söylentilere Twitter hesabından yanıt verdi. Merve Terim Çetin, “Twitter hacklenmedi. Kesin bilgi yayalim” ifadesini kullandı.

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fatih terim galatasaray
Son güncelleme: 00:46 | 22.12.2017
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