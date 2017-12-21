Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Şenol Güneş: ‘Kendimi kullandırmam söz konusu değildir’

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir gazetede yer alan röportajında "Beni kullandılar, biz de yardımcı olduk onlara" şeklindeki ifadenin farklı şekilde algılandığı açıkladı. Güneş, "Bilinmesini isterim ki bu süreçte ne benim kendimi kullandırmam söz konusudur, ne de Türkiye Futbol Federasyonu’nun böyle bir maksadı olmuştur" dedi.
22:2321 Aralık 2017
0
Şenol Güneş: ‘Kendimi kullandırmam söz konusu değildir’

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir gazetede yer alan röportajında, milli takım süreciyle ilgili “Beni kullandılar, biz de yardımcı olduk onlara” şeklindeki ifadenin maksadından farklı şekilde algılandığı açıkladı.

Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda Güneş, “Bugün bir gazetede yer alan röportajdaki milli takım süreci ile ilgili yapmış olduğum açıklamanın içinde, ‘Beni kullandılar, biz de yardımcı olduk onlara’ şeklindeki ifade maksadından farklı şekilde algılanmıştır.

Bilinmesini isterim ki bu süreçte ne benim kendimi kullandırmam söz konusudur, ne de Türkiye Futbol Federasyonu'nun böyle bir maksadı olmuştur. Herhangi bir yanlış anlamaya engel olmak adına kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım” dedi. 21 Aralık 2017 Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş her şeyi anlattı! Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Şenol Güneş, Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit ve Meriç Müldür'ün sorularını yanıtladı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
beşiktaş şenol güneş spor toto süper lig
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER