Pepe: ‘Şenol Güneş beni çok şaşırttı yüksek zekası var’

Beşiktaş'ın Real Madrid'ten kadrosuna kattığı tecrübeli defans oyuncusu Pepe, Beşiktaş ve özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Pepe’nin o açıklamaları:

En beğendiğin teknik direktörler hangileri? Şenol Güneş hakkındaki görüşlerin nedir?

Ben çalıştığım bütün hocaları severim, hepsi özel olmuştur. Hepsinden bir şeyler öğrendim. Şenol Güneş hakkında buraya gelmeden önce Quaresma çok güzel şeyler anlattı. Tabii ki, bir antrenörle gün gün çalışmak farklı. Beni çok şaşırttı. Yüksek bir zekaya sahip ve çok uyanık. Bizim Portekiz’de bir laf vardır; akıllı insanlara, “Yaşlı Kurt” derler, aynen öyle…

Güneş’in disiplin anlayışını nasıl buluyorsun?

Çok disiplinli. Hem antrenmanlarda hem de maçlarda müdahale noktasında da çok iyi. Karşılaşma içerisinde “Hoca görmüyor” dersin. Ama bizim hocamız hep görüyor…

SAYGI İÇİN İKİ YILLIK İMZA ATTIM… BİTİNCE UZATABİLİRİZ?

Beşiktaş’ta mutlu musun?

Birçok teklif vardı. Ancak ben Türkiye’deki sıcakkanlı insanları tercih ettim. Benim için maddi şartlardan daha önemli bir etken bu. Başka kulübün formasını giyseydim, bu kadar mutlu olacağımı düşünmüyorum.

Futbolu Beşiktaş’ta bırakmayı düşünür müsün?

Yüksek seviyede oynayabileceğim için iki yıllık sözleşmeye imza attım. Hem kulübe karşı hem de kendime saygımdan dolayı böyle bir karar verdim. Ama bu kontrat bittiğinde imza atmayacağım anlamına gelmiyor. O dönem geldiğinde bireysel anlamda teknik direktöre ve takıma neler verebileceğim noktasını görmek önemli.

SÜPER LİG’DE DE FARKIMIZI GÖSTERME ZAMANI GELDİ?

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi’ne devam ediyor. Süper Lig’de biraz kötü başladı. Şampiyonluk şansınızı değerlendirir misin?

İkisi bir arada gidebilir ama zor olduğunu herkes biliyor. Zirve mücadelesi veren takımlardan sadece Başakşehir Avrupa’da oynuyordu. Diğerlerinin avantajları haftada tek maç yapmaları. Şampiyonlar Ligi’nde yolumuza devam ederken, yarış içinde kalmamız ve liderle arada sadece 3 puan fark olması başarıdır. Şampiyonlar Ligi’nde kulübün tarihinde yer alabilecek bir başarı elde ederek, gruptan lider çıktık. Ancak 2018’in başlangıcı bizim için çok önemli. Lige asılmamız lazım. Bu dönemde liderle puan farkının az olması bizim için iyi.

BAYERN FAVORİ AMA FAVORİ KAZANMIYOR

Bayern Münih’e karşı defalarca mücadele ettin. Beşiktaş’ın şansını değerlendirir misin?

Çok üst düzey bir maç olacak. Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi’ni kazanmaya aday takımlardan birisi. Teknik direktörleri de değişti. Biz kendi maçımızı oynayacağız. Alçakgönüllü bir şekilde mücadelemizi vereceğiz. Onların favori olduğunu biliyoruz ama favori kazanmıyor. Sahaya çıkıp, iki maçta da kapasitemizi göstermeye çalışacağız.

Avrupa’da futbol otoriteleri, Beşiktaş için, “Elendi” diyor.. Neler olacağını göreceğiz. Maçlar önceden oynanmaz, düdük çaldığında başlar. Şampiyonlar Ligi’nde her zaman sürpriz bir takım olmuştur. Umarım şanslı takım Beşiktaş’tır.

REAL, KARŞISINA BEŞİKTAŞ ÇIKANA KADAR BAŞARILI OLUR

Real Madrid kariyerinden biraz bahseder misin?

10 senem geçti. Bu kadar devamlılık yakalamak birçok oyuncu için hayal… Çok emek var bunun içinde. Çok sevdiğim bir kulüp Real Madrid. Eski oyuncusuyum ama aynı zamanda Real Madrid taraftarıyım. Real Madrid’in çok fazla sayıda çok kaliteli oyuncusu var. Başarılı olacaklarına inanıyorum ancak Beşiktaş’ın karşısına çıkana kadar… Çünkü her zaman kazanmak isteyen bir insanım.

ÇAPIMIZI BİLİYORUZ

Kariyerinde 21 kupa ve çok sayıda kulüp var. Sadece Dünya Kupası eksik. Portekiz Milli Takımı ve senin 2018 Dünya Kupası’ndaki hedefleriniz nedir?

Portekiz olarak çapımızı biliyoruz. İnsanın ya da takımın limitlerini bilmesi çok önemli. Diğer yandan kaliteli yönlerimizin de farkındayız. Diğer takımların da Portekiz’den kaliteli tarafları var. Saygımız sonsuz. Geçen Avrupa Şampiyonası’ndaki oyuncu kadromuzla, “Ben değil, biz” olmayı gösterdiğimizi düşünüyorum. 2018 Dünya Kupası’nda çok ciddi rakipler var. Portekiz olarak, bu zamana kadar yaptığımız şeyi yeniden yapmak istiyoruz.

CENK İÇİN İSPANYA YA DA İNGİLTERE DOĞRU ADRES

Türkiye’de beğendiğin futbolcu var mı?

Orkan genç bir oyuncu. Beşiktaş’a geldiği döneme göre iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Geleceği olabilir.

Cenk hakkındaki görüşlerin…

Potansiyeli olan bir futbolcu, uzun boylu değil ama maça yoğun tempo koyabiliyor. İngiltere’ye ya da İspanya’ya sıçrama yapması kariyeri açısından iyi olabilir. Beşiktaş, Tolgay ve Oğuzhan gibi çok önemli oyunculara sahip. Babel de çok önemli, onunla da ilgilenen takımlar var.

QUARESMA BİR FENOMEN

Ronaldo, “Pepe gerçek bir liderdi. Bizim de liderimizdi” dedi… Bu sözler hakkındaki düşüncelerin…

Bunun için sorumluluğum her zaman var. Kapasiteme ve yapacaklarıma her zaman inandım. Futbolda sıkı çalışmayla her şeyin olabileceğine inanıyorum.

Quaresma ve Ronaldo hakkında ne söylemek istersin?

Ronaldo ile gün gün çalışma onurunu, fırsatını yaşadım. Çalışarak her şey olabilir, ben Ronaldo’da bunu gördüm. Durmadan, yılmadan çalışan bir insan kendisi… Quaresma bir fenomen… Porto’da üç yıl beraber oynadık. Sonra kariyerimiz bizi ayırdı. O, çok büyük kariyere sahip, futbol tarihine imza atmış oyunculardan bir tanesi… Buraya gelmemde de en büyük etkendi. Kulübü çok sevdiğini söyledi ve söylediği her şey doğru çıktı.

KÜVETİN İÇİNDE BALIK ÜRETTİM

Bir insan, hem büyük bir yıldız hem de bu kadar mütevazı nasıl olabiliyor?

Babamdan ve ailemden kaynaklanan bir gelenek. Geldiğim yeri unutmuyorum. Alçakgönüllü ve işçi bir ailenin çocuğuyum. Her zaman ayaklarım yere bassın istiyorum, ailemin bana verdiği destek boşa gitmesin.

Hayat hikayen hakkında bilgi verir misin?

Komik bir hikaye aslında. Birçok Brezilyalı aile gibi annem ve babam çalışıyor. Aileler çok gayret ediyor, çocuklarına bakmak için. Ben de o dönemde aileme yardımcı olabileceğimi düşünmüştüm. Küveti ve bulduğum lavaboları tıkayıp, balık üretmeye başladım. Önünü alamadık. Bütün ev balık oldu. Daha sonra ürettiğimiz balıkları sattık. Kazandığım parayı da anneme veriyordum. Ufaklıktan beri bu sorumluluktayım. Futbolu hep ciddiye aldım ve bu sorumlulukla devam ettim. Hedefim oynadığım maçta babamların beni TV’den izlemeleriydi. Hayalimi gerçekleştirdim. Ailem bana hayallerim konusunda hep güç verdi. Hep mutlu çalıştım, hep hedeflerim vardı.

Gençlere örnek oluyorsun. Bu konuda neler söylemek istersin?

Karşınıza çıkacak ilk zorlukta pes etmemelisiniz. Genç yaştaki oyuncuların bu konuda karar vermesi gerekiyor. Ben 17 yaşında verdim. Evden ayrılırken, gözyaşlarıma hakim olamadım. Ağlayarak futbolcu oldum. Babam bu noktada önemli rol oynadı. 17 yaşında Portekiz’den teklif gelince, “Tabii ki git… Bu senin hayalin. Hayalini kurmaya devam et. Kötü bir şey olursa bu kapı her zaman açık” dedi.

KISA KISA

Ronaldo’ya “Come To Beşiktaş” der misin?

Futbol bu kimse ne olacağını bilemez.

Anne

Eve gittiğimde annem evde uyumamış olurdu. Ben kendime baktığım zaman annemin neden uyumadığını anlıyorum.

Çocuk

Babalarımızın çektiklerini anlama.

İstanbul

Üst düzey şehir.

Beşiktaş

Büyük bir aile

Beşiktaş taraftarı

Mükemmel.

Quaresma

Çok iyi arkadaş.

Ronaldo

Ailemden biri.

Sinema

Fazla gitmiyorum, daha çok kızlarımla vakit geçiriyorum. Maçka Parkı’nda çocuklarımı salıncağa bindiriyorum.

Türkiye’de sevdiği yemek

Nohut.

Dünya’nın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu

Benim için Ronaldo. Ben Ronaldo’yu görmüş ve onunla oynamış biri olarak bunu söylüyorum.

