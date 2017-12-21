Murat Özarı: ‘Yüzde 99 ihtimalle Slaven Bilic gelecek’

Galatasaray Divan Kurulu üyesi Murat Özarı, geçtiğimiz günlerde Tudor'un gönderilmesiyle boşalan teknik direktörlük görevine yüzde 99 ihtimalle Bilic'in geleceğini öne sürdü.

Beşiktaş'ın başında geçirdiği başarılı dönemin ardından İngiltere'nin yolunu tutan ve Premier Lig'de West Ham'ı çalıştıran Hırvat hocanın adı artık Galatasaray'ın gündeminde. Yönetimin, vatandaşı Tudor'un yerine getirmeyi planladığı Bilic'le 3 kez görüşme yapıldı. 49 yaşındaki çalıştırıcı cevap vermek için süre isterken, Sarı- Kırmızılılar da beklemeye geçti.

Hoca arayışları, Bilic'in vereceği olumlu ya da olumsuz cevaba göre şekillenecek. Bilic, West Ham'dan ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamada, kendisini hazır hissettiğini ve en kısa sürede teknik direktörlük görevine döneceğini söylemişti.

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Bu gelişmelerin ardından Galatasaray Divan Kurulu üyesi Murat Özarı, katıldığı bir spor programında Tudor’un yerine %99 ihtimalle Slaven Bilic’in geleceğini öne sürdü.