Mehmet Demirkol’dan Dursun Özbek’e sert sözler: ‘Bunu söyleyen Galatasaray Başkanı olabilir mi?’

Galatasaray'da alınan seçim kararını eleştiren NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol sert açıklamalarda bulundu.

NTV Spor’da yorumculuk yapan Mehmet Demirkol, Galatasaray yönetiminin aldığı seçim kararını değerlendirdi.

Sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek’in açıklamalarına tepki gösteren Demirkol, Igor Tudor’un ayrılışı sonrasında gelecek teknik direktör için belirlenen şartları eleştirdi.

İşte Demirkol’un açıklamalarından satır başları;

“UTANIYOR BELKİ AÇIKLAMAYA”

“Seçim olmasının sebebi ne? Hepimiz yüzde 100 arkasında olalım yönetimin, muhalefet olmasın diyor yani. Kimse hiçbir şey söylemesin diyor yönetimle ilgili. Seçimin neden olduğunu açıklamıyor. Utanıyor belki açıklamaya. Ben size tuzak kuruyorum diyecek, diyemiyor.”

“Başka biri seçilirse yüzde 100 arkasında olacağım diyor. Olur mu ya öyle şey. Bir kişi olsun o zaman her şeyi o söylesin, biz de tapınalım ona. Hepimizin aklı var itiraz edecek bir şey varsa ederiz.”

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Hürriyet Gazetesi’nde yer alan bir haberi değerlendiren Demirkol, sert ifadeler kullandı. Galatasaray’ın, Igor Tudor’un yerine gelecek hocaya seçimi şart koşacağı, eğer Dursun Özbek’ten başka bir adayın kazanması halinde tazminatsız ayrılacağı iddiasını yorumlayan Demirkol, “Bir ay sonra işi tazminatsız bırakmak üzere kim imza atar. Zekamızla alay mı ediyorsunuz?” dedi.

İşte Demirkol’un o ifadeleri;

“ZEKAMIZLA ALAY MI EDİYORSUNUZ?”

“Bir ay sonra işi tazminatsız bırakmak üzere kim imza atar. Zekamızla alay mı ediyorsunuz? Bir kişi tanıyorum Hikmet Karaman atar belki. Hadi Güvenç Kurtar da atar diyelim. Yılmaz Vural da atabilir. Yapamadım, büyük takımı çalıştırayım diyen takıntılı bir insan varsa belki yapabilir.”

“BUNU SÖYLEYEN GALATASARAY BAŞKANI OLABİLİR Mİ?”

“Bu nedir ya? Bunu birisi söylüyor demek ki. Başkan bunu söylüyor demek ki. Bunu söyleyen Galatasaray başkanı olabilir mi? Neymiş, başkası seçilirse 1 ay sonra tazminatsız bırakacakmış. Hadi canım. 9 yaşındaki oğlum söylemez bunu. Akıl var mantık var. Adam imza atacak senede 2 milyon euro’ya. Ama canları sıkılırsa 1 ay sonra tazminatsız bırakacak. İnsan utanır ya. Böyle esnaflık da olmaz.”

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