Manchester City’li Gabriel Jesus ve annesinin büyük çekişmesi!

Manchester City'nin yıldızı Gabriel Jesus'un, annesiyle evde futbol oynarken çekilen görüntüleri sosyal medyanın en çok paylaşılan görüntüleri arasına girdi. Genç futbolcunun mutluluğu ise gözlerden kaçmadı

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City’de forma giyen Gabriel Jesus, bu sezon rakip savunmacıların korkulu rüyası olurken evde de annesine karşı aynı ciddiyetle yaklaşıyor.

Brezilyalı futbolcu, Pep Guardiola yönetiminde Manchester City’deki ilk senesinde parlak bir performans sergilerken attığı 8 golle adından söz ettirmeyi de başardı.

Sahada fark yaratan oyunuyla İspanyol hocanın gözüne girmeyi başaran 20 yaşındaki futbolcunun, evde annesiyle futbol oynarken çekilen görüntüleri sosyal medyanın en çok konuşulan görüntüleri arasına girdi.

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Annesiyle birlikte topu bacak arasından geçirme yarışına giren Jesus 3 kez bunu başarırken, anne Vera Lucia Diniz de Jesus ise oğlu kadar başarılı olamasa da futbol konusunda yeteneği olduğu gözlerden kaçmadı.

Palmeiras’tan 32 milyon euro bedelle transfer edilen 1997 doğumlu Brezilyalı forvet, geçtiğimiz hafta bir dergiye verdiği röportajda transferinden sonra zor günler geçirdiğini ancak annesinin yanına gelmesiyle her şeyin düzeldiğini belirtmişti.

Genç futbolcu, “Yalan söylemeyeceğim. Manchester City’ye ilk geldiğimde her şeyimi kaybettiğimi hissetmiştim. Annem için Brezilya ve İngiltere arasında gidip gelmek çok zor oluyordu. Ondan uzak durmak da çok zordu çünkü o benim her şeyim. Büyürken bana hem annelik hem de babalık yaptı” ifadelerini kullanmıştı.