Kardemir Karabüksor’un isyanı: Biz BAL liginde oynamıyoruz

Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Bülent Toraman, sahalarında konuk edecekleri Trabzonspor maçı ile ilgili olarak, “Trabzonspor deniliyor, biz de Süper Lig'de oynuyoruz. Biz BAL ligi veya 2. Lig'de oynamıyoruz. Aynı eş değerde çıkıp sahada yüreğimizi ortaya koyarak mücadele edeceğiz” dedi.

Süper Lig’de 8 haftadır galibiyete hasret kalan ve 8 puan ile ligin son sırasında yer alan Kardemir Karabükspor'da ilk yarının son maçında Trabzonspor ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. İdman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Bülent Toraman, futbolcuların kendileri için aslanları ve koçyiğitleri olduğunu söyleyerek, oyuncuların Trabzonspor maçı ile ilgili çok büyük bir kenetlenme içinde olduğunu belirtti.

“Yüreğimizi ortaya koyarak mücadele edeceğiz”

Futbolcuların 24 saat yanında olduğunu onlarla birebir ilgilendiğini de kaydeden Toraman, “Oyuncuları sürekli motive ederek, ‘Devre arasında körüklere girerken, üzerinizdeki formaları sıkarak içeriye girin ve ikinci yarıya da o formanın temizini giyerek çıkacaksınız' diyorum. Biz başarıyı böyle yakalayacağız. Aç futbolcu kardeşlerimizle, futbolun içinde olanlarla yakalayacağız. Kafasında soru işareti olan futbolcularla yaşamayacağız. Burası emek kenti. Buradaki insanlar bizim futbolcularımıza saygı duyuyor. Futbolcularımız da seyircilerimize de saygı duyuyoruz. Her şeyin iyi olacağına ben inanıyorum. Kulüp başkanımız ve bizler futbolcularımızın arkasındayız. Futbolcuların 24 saat yanında olan biriyim. Onların tüm sorunları ile yakından ilgileniyorum. Pazar günü çıkıp Trabzonspor maçında hem Karabük kamuoyuna hem de spor kamuoyuna gerekeni söyleyecekler. Trabzonspor deniliyor, biz de Süper Lig’de oynuyoruz. Biz BAL liginde veya 2. Lig’de oynamıyoruz. Biz de Süper Lig’de oynuyoruz ve aynı eş değerde çıkıp sahada yüreğimizi ortaya koyarak mücadele edeceğiz”şeklinde konuştu.

“Taraftar olmayınca futbol takımı olmuyor”

Taraftara da çağrıda bulunan Bülent Toraman, “Taraftar olmayınca zaten futbol takımı olmuyor. Biz tribüne baktığımızda Trabzonspor taraftarının bizim kendi mabedimizde fazla olmasını istemiyoruz. Karabük seyircisinin tıklım tıklım tribünü doldurarak 90 dakika takımlarını desteklemelerini istiyoruz. 90+3’te bile neticeler değişiyor. Bu şekilde hareket edersek başarılı olacağımıza inanıyoruz. Biz seyircilerimizi yanımızda istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Toraman ayrıca Ukraynalı golcü Seleznov ile karşılıklı yaptıkları görüşme sonrasında kendisine takıma verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek yolları ayırdıklarını da sözlerine ekledi.