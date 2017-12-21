Kadınlar Eurocup | Mersin BŞB 85-76 WBA Moscow

FIBA Kadınlar Eurocup'ta mücadele eden Mersin BŞB, deplasmanda 88-61 kazandığı ilk maçın rövanşında konuğu WBA Moscow'u 85-76 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

Kadınlar Eurocup 2. tur 2. maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, evinde oynadığı WBA Moscow takımını 85-76 yenerek bir üst tura çıktı. Temsilcimiz eşleşmenin ilk maçını deplasmanda 88-61 kazanmıştı.

Edip Buran Spor Salonu’nda oynanan maça her iki takım dengeli başlarken, karşılıklı sayılar buldular. İlk periyot 21-21 berabere bitti. Maçın ikinci periyodunda oyuna ağırlığını koyan turuncu-beyazlı ekip, üst üste sayılar bularak aradaki sayı farkını açtı. Mersin ekibi, devreye 45-34 önde girdi.

Maçın 3. periyodunda da etkili oyununu sürdüren ve sayılar bulmaya devam eden Güney ekibi, bu periyodu da 62-53 önde tamamladı. Maçın son periyodunda da sahadaki ağırlığını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyespor maçı 85-76 kazandı. Bu sonuçla Mersin ekibi, Avrupa’da bir üst tura çıktı. Karşıyaka`ya resmi teklif geldi Ekonomik sıkıntılar nedeniyle şirketleşerek ortak bulmayı hedefleyen Karşıyaka'ya Infinite Group'tan resmi teklif geldi İlgili Haberi Oku

Salon: Edip Buran

Hakemler: Maka Kupatadze, Jelena Smiljanic, Hugues Thepenier

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 12, Deniz Çolakoğlu 5, Marica Gajic 18, Yaren Uslular 1, Gülşah Gümüşay 2, Aysun Yararbaş 2, Bria Nicole Hartley 17, Sasa Cado 16, Krystal Victoria Thomas 12

WBA Moscow: Karina Nizamova 6, Raisa Andrianova 8, Anastasia Plisova 8, Liudmila Sapova 14, Olga Aksenova 6, Anna Leshkovtseva 13, Mariia Toropova 6, Mariia Kaitukova 8, Nina Glonti 7

1. Periyot: 21-21

Devre: 45-34 (Mersin Büyükşehir Belediyespor)

3. Periyot: 62-53 (Mersin Büyükşehir Belediyespor)