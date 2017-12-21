İspanyol basını: ‘Arda Turan en büyük hayranını kaybetti!’

İspanyol basını, Arda Turan'ın Galatasaray'a transferini en çok isteyen isim olan Igor Tudor'un sarı kırmızılı takımdaki görevine son verilmesinden dolayı milli oyuncunun Galatasaray'a gidemeyeceğini yazdı.

Devre arasında Barcelona’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Arda Turan’ın Türkiye’ye dönüp dönmeyeceği merakla bekleniyor.

İspanyol basını, Arda Turan’ın bu yıl Galatasaray’a transfer olmasının zor olduğunu iddia etti.

Yayınlanan haberde şu ifadelere yer verildi. Barcelona takımının orta saha oyuncularından Arda Turan’ın Galatasaray’a transferi zora girdi. Sebebi ise Arda’nın, Galatasaray’daki en büyük hayranı Igor Tudor’un görevden alınması.

Yaz transfer döneminden bu yana Arda Turan’ın Galatasaray’a transfer edilmesini isteyen Igor Tudor’un, Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrasında görevine son verildi. Bu ayrılık sonrasında Arda’nın da Galatasaray’a devre arasında transfer olması zora girdi.

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