Hürriyet, spor yazarı Ali Ece’nin işine son verdi! Ali Ece kimdir?

Spor yazarı Ali Ece, Hürriyet gazetesindeki işine son verildiğini açıkladı.

Spor yazarlığı ve TV yorumculuğu ile ünlenen Ali Ece, Hürriyet Gazetesi'ndeki işine son verildiğini twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla açıkladı.

Konuyla alakalı sosyal medya hesabı üzerinden attığı tweetle süreci özetleyen ve sitem dolu bir paylaşımda bulunan spor yorumcusu Ali Ece, ‘Hürriyet'ten arayıp “Yılbaşı tasarrufu nedeniyle yazılarına son vermek zorundayız” dediler. Lakin bu kadar az maaştan tasarruf gerekçesine Ertuğrul Özkök bile inanmaz!' notunu paylaştı.

Ece, gazetenin yazarlarından Ertuğrul Özkök'ün ‘'Basın tribününde kaç Boğaziçi’li, kaç ODTÜ’lü var?’' yönelik ifadelerine yine Hürriyet'teki köşesinden cevap vermiş, “Kızdığınız muhabirlerin çoğu, L’Equipe, Guardian vs için çalışıp en az Sorbonne veya Oxford mezunları kadar kaliteli iş çıkarabilecek kapasitedeler. Önce ülkemizi ‘Tek derdimiz reyting’ popüler kültür sultasından kurtarıp kaliteli işlere değer vermemiz gerekiyor” şeklinde cevap vermişti.

Hürriyet’ten arayıp “Yılbaşı tasarrufu nedeniyle yazılarına son vermek zorundayız” dediler. Lakin bu kadar az maaştan tasarruf gerekçesine Ertuğrul Özkök bile inanmaz! — Ali Ece (@aliececom) 20 Aralık 2017

MEHMET DEMİRKOL DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Spor yazarı Demirkol da Ertuğrul Özkök'ün o yazısına böyle cevap vermişti:

“Ertuğrul Özkök geçen hafta yazmış. ‘ODTÜ’lüler Boğaziçililer spor sayfalarında olsun çünkü Oxford’lular Cambridge’liler İngiltere’de spor sayfalarında oluyor’ demiş. Ya ODTÜ’lü, Cambridge’li, Boğaziçili Hürriyet yayın yönetmeni var mı bugüne kadar? Kaç tane var? Spor yazarı olacakmış, muhabir olacakmış. Bu paralarla. Ya zırva. Ve daha da ötesine gideyim. Ben çok Boğaziçili ODTÜ’lü ağır fanatik gördüm. Hiç okumamış adamdan daha beter. Fanatizmin okulu eğitimi yok ki. Hele kulüp fanatizminin. Hem 2000 lira maaş vereceksin Boğaziçili’ye, başka sektörde en az 2000 dolar alacakken gelecek sana üç kuruş beş paraya çalışacak. Bir de diyorsun ki hem gelsinler hem de fanatik olmasınlar. Böyle bir şey mümkün mü bugünkü gazete yönetimleriyle? Ben burada çok sık muhabir arkadaşların bu fanatizme saplanmasının çok zararlı olduğunu söylüyorum ama sorumlusu onlar değil ki. Patronları. Onlar itiyorlar bu yola. Başka bir yol bırakmıyorlar onlara.

Ali Ece Kimdir?

20 Ocak 1977’de İstanbul’da doğdu. En az herkesinki kadar harika bir çocukluk geçirdi. 5 yaşında okula başlatılınca hayatı alt üst oldu, çünkü kekeme oldu. 1987 yılında Saint-Joseph lisesini kazandı, orada geçirdiği 8 yıl hayatının en güzel zamanı oldu.

Bu arada Efes Pilsen, Fenerbahçe ve Beşiktaş‘ta basketbol oynadı ama hep futbolcu olmak istedi. Futbolculuk denemeleri Galatasaray Üniversitesi, Topkapıspor ve Yıldırım Bosna ile sınırlı kalsa da onun için forma giydiği her takım bir Premier League ekibiydi.

Okuduklarını hayatta uygulamaya çalışınca başı sürekli derde girdi. 1995 yılında Galatasaray Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi bölümünü kazandı. Kısa süre sonra “kamu” kavramıyla arasındaki uçurum onu geri dönülmez biçimde sanatın bulanık sularına itti. Birçok müzik grubu kurdu. Daha fazla yaşamak için uyumadı. 2000 yılında hayata atılmamak için aynı üniversitenin Uluslararası İlişkiler Anabilim dalında yükseklisans yaptı. Yapı Kredi Yayınları’nda editör olarak çalıştı. “Cogito”, “Sanat Dünyamız”, “F dergi” ve daha birçok dergide yazıları yayınlandı. Bir süre çevirmenlik yaptı. “Ayın En Güzel Hali” ve “12 Azize’ye 12 Ağıt” adlarında yazdığı iki romanı yayınlanmıştır. “Dinar Bandosu” grubunda gitar, org ve bas çalmıştır. Şu an halen müzikle ilgileniyor ve tek başına solo çalışmalar yapıyor.

“Sky Türk” kanalında dört kişi yaptıkları “Total Futbol” programının ve bir süre çalıştığı “Four Four Two” dergisinin yeri ise hep ayrı olmuştur. Bunun dışında “Lig Tv”‘de Haşmet Babaoğlu ve Mehmet Ayan ile beraber tadından yenmez bir futbol programı yapmışlardır.

Daha sonra 3.5 yıl kadar TRTSpor kanalında programlar yaptıktan sonra 2014-2015 sezonu için NTVSpor‘a transfer oldu.

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