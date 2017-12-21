Hikmet Karaman yabancı oyuncu serbestliğini savundu

TFF 1'inci Lig'de Çaykur Rizespor'daki görevi 5'inci haftada oynanan Elazığspor müsabakası sonrası karşılıklı anlaşmayla sona eren Hikmet Karaman, Süper Lig'in önceki yıllara göre daha çekişmeli olduğunu, Türk hocaların son yıllarda daha başarılı olduğunu söyledi. Hikmet Karaman, Beşiktaş'ın başarısının altında yabancı serbestliği olduğunu söyledi.

Süper Lig’in devre arası yaklaşırken, ligin ilk yarısı ile ilgili düşüncelerini aktaran Hikmet Karaman, “Bu sezon ligde olan zirve yarışı bundan önceki seneler gibi değil. 7-8 takımın şampiyonluk yarışına ortak olduğu, alt tarafta ise 8-9 takımın düşmeme mücadelesi verdiği bir lig yaşıyoruz. Bence bu yıl heyecanlı bir lig oluyor. Takımlar ve teknik adamlar taktik ve takım gelişimi açısından güzel örnekler sergiliyorlar. Evkur Yeni Malatyaspor bakıyorsunuz Galatasaray’ı yenebiliyor. Gençlerbirliği iç sahada Beşiktaş’ı yenebiliyor. Özellikle küme düşme hattındaki çıkış arayan takımların üst sıralarda şampiyonluğa oynayan takımlara çelme taktığını görüyoruz. Dolayısıyla güzel bir lig ve lig sonu bizi bekliyor” ifadelerini kullandı.

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“KENDİMİZİ GELİŞTİRİYORUZ”

Yurtdışında sürekli maç izlemeye giden ve Avrupa liglerini yakından takip eden Karaman, “Futbol inanılmaz değişiyor. Sistemler, taktikler antrenman modelleri, takımda çalışan farklı profesyoneller, değişik konumlarda yer alan kişiler futbolun içinde görevler alıyor. Bunları yakından takip etmek gerekiyor. 1’inci sırada İngiltere geliyor. Sonra Almanya geliyor benim için. Gidip yerinde izlemek çok önemli. Bu sezon Manchester City’nin oynadığı oyun var. Tabii inanılmaz transferler, inanılmaz bir bütçe var. Akıllara geçen yılda Guardiola neden başarılı olamadı diye sorulursa, cevap bu yıl istediği transferleri yapabildi. Kendi kafasındaki oyunu sahaya yansıttı. Taktik anlamda dünya futboluna yön veren birçok teknik adam İngiltere’de bulunuyor; Guardiola, Mourinho, Pochettino. Bu da ayrı bir zevk. Diğer durak Almanya oluyor. Almanya, oyun disiplini, sistem, antrenman modelleri açısından son derece önemli bir ülke. Kendimizi geliştiriyoruz, öğreniyoruz” açıklamalarını yaptı.

“TÜRK HOCALAR HEP ŞAMPİYONLUK POTASINDA YER ALIYOR”

Süper Lig’de Türk hocaların yabancı hocalara göre daha başarılı olduğu söyleyen Hikmet Karaman, “Yabancılara haksızlık etmeyelim ama son 10 yıla bakınca Türk hocaların şampiyon olduğunu görüyoruz. Türk hocalar hep şampiyonluk potasında yer alıyor” diye konuştu.

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“BEŞİKTAŞ’IN BAŞARISININ NEDENİ YABANCI OYUNCU SERBESTLİĞİ”

Yabancı futbolcu kuralı için de fikirlerini bildiren Karaman, “Daha önceden de söyledim. Beşiktaş’ın büyük bir başarısı var ve yabancı kuralında şu an olan serbestlik olmasaydı bu başarıyı yakalaması çok zordu. Dolayısıyla bir takım kıstaslar getirebiliriz ama yabancı futbolcu gelmesin veya yabancı sayısı 1’e insin, 2’ye insin, 3’e indirilsin gibi durumlar futbola ve kulüplerimizin Avrupa’da oynayacağı maçlara zarar verebileceğini düşünüyorum. Bu konu profesyonellerce çok iyi irdelendirilip gündeme gelmesi gerekir. İngiltere’de kültür, oyun anlayışı ve bütçe farklı ama mutlaka yabancı oyuncu transferinde kıstas gelmeli. İngiltere’de yer alan milli takımda yer alma kriteri gibi bunu kendimize uydurmalıyız. Bu konuda üst düzey profesyonellerin çalışma yapması gerekiyor. Teknik direktörlerin fikirleri alınması gerekiyor. Üst düzey çalışan kulüp profesyonellerin deneyimleri önemli. Ülkelerin yaptığı bu değişikliklerin ne getirip getirmediğini görmek gerekiyor” açıklamalarında bulundu.

Galatasaray ile ilgili sorulara cevap vermeyen Hikmet Karaman, “Süper Lig’in 2’nci yarısında herhangi bir kulüp çalıştıracak mısınız?” sorusuna “Bakacağız, nasip, kısmet” demekle yetindi.