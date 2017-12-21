Halkbank – PAOK: 3-1

CEV Şampiyonlar Ligi erkekler kategorisinde mücadele eden Halkbank, B Grubu'ndaki ikinci maçında sahasında Yunanistan ekibi PAOK Thessaloniki'yi 25-21, 24-26, 25-20 ve 25-22'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

2018 CEV Şampiyonlar Ligi erkekler kategorisinde mücadele eden Halkbank, B Grubu’ndaki ikinci maçında sahasında Yunanistan ekibi PAOK Thessaloniki’yi 25-21, 24-26, 25-20 ve 25-22’lik setlerle 3-1 mağlup etti. Mücadele, Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu’nda oynandı.

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