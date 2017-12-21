Halkbank – PAOK: 3-1
CEV Şampiyonlar Ligi erkekler kategorisinde mücadele eden Halkbank, B Grubu'ndaki ikinci maçında sahasında Yunanistan ekibi PAOK Thessaloniki'yi 25-21, 24-26, 25-20 ve 25-22'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
2018 CEV Şampiyonlar Ligi erkekler kategorisinde mücadele eden Halkbank, B Grubu’ndaki ikinci maçında sahasında Yunanistan ekibi PAOK Thessaloniki’yi 25-21, 24-26, 25-20 ve 25-22’lik setlerle 3-1 mağlup etti. Mücadele, Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu’nda oynandı.
Temsilcimiz, B Grubu’ndaki üçüncü karşılaşmasında 17 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 17:30’da, Finlandiya’nın Ford Store Levoranta Sastamala takımıyla karşılaşacak.