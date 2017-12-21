Gökhan Gönül ‘tarla’ haberine ateş püskürdü: ‘Sen değil, senin 7 sülalen…’

Beşiktaş'ın Milli oyuncusu Gökhan Gönül bugün kendisi hakkında ortaya atılan 'Gökhan Gönül'e FETÖ kazığı' haberlerine çok sert tepki gösterdi. Gönül, 'Sen değil,senin 7 sülalen adımı FETÖ denilen vatan hainleriyle aynı cümle içinde kullanamaz!!' ifadelerini kullandı.

Bugün bazı gazetelerde ve haber sitelerinde Gökhan Gönül ile ilgili ortaya atılan şok iddia ortalığı karıştırmıştı…

Balıkesir'de FETÖ'den görevden alınan müdürlerin, Gökhan Gönül'e, imara açılacak tarlayı 7.5 milyon TL'ye sattığı, Bakanlığın daha sonra bölgeyi planına almadığı öne sürülmüştü.

‘Gökhan Gönül’e FETÖ kazığı’ başlığı ile verilen bu habere Milli futbolcu adeta ateş püskürdü.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Gökhan Gönül, ‘Siz susuyoruz diye hayırdır? Haber yapayım derken Siz o kırmızı çizgileri de aştınız artık. Ağzından çıkanı kulağında duyacak!! Sen değil,senin 7 sülalen adımı FETÖ denilen vatan hainleriyle aynı cümle içinde kullanamaz!!’ ifadelerini kullandı.