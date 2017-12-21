Galatasaray’dan ilk Fatih Terim paylaşımı!
Galatasaray’da 4. Fatih Terim dönemi resmen başlıyor. Terim’in gelişi sarı-kırmızılı camiada heyecan yaratırken sarı-kırmızılılar resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak Terim döneminin başladığını sosyal medyadan da duyurmuş oldu. Galatasaray’ın resmi Twitter hesabı “Galatasaraylı Fatih Terim yuvasına dönmüştür!” ifadelerine yer verdi.
Galatasaraylı Fatih Terim yuvasına dönmüştür! #İmparatorYuvasında pic.twitter.com/yskQD41X86
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 21 Aralık 2017
Aynı zamanda Galatasaray’ın Fatih Terim’în “Nerede kalmıştık?” şeklindeki paylaşımına cevabı da gündeme oturdu. Terim’in paylaşımına “İmparatorYuvasında” etiketiyle “Burada kalmıştık hocam” şeklinde yanıt veren Galatasaray’ın resmi hesabının bu paylaşımı da kısa sürede binlerce kez beğenildi.
Burada kalmıştık hocam… #İmparatorYuvasında pic.twitter.com/j38LBJhU81
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 21 Aralık 2017