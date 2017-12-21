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Galatasaray’dan ilk Fatih Terim paylaşımı!

Galatasaray'da 4. Fatih Terim döneminin heyecanı yaşanıyor. Gündeme oturan açıklamanın ardından Galatasaray'ın resmi Twitter hesabı da Terim'in göreve gelişini paylaşımlarla duyurdu.
23:5921 Aralık 2017
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Galatasaray’dan ilk Fatih Terim paylaşımı!

Galatasaray’da 4. Fatih Terim dönemi resmen başlıyor. Terim’in gelişi sarı-kırmızılı camiada heyecan yaratırken sarı-kırmızılılar resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak Terim döneminin başladığını sosyal medyadan da duyurmuş oldu. Galatasaray’ın resmi Twitter hesabı “Galatasaraylı Fatih Terim yuvasına dönmüştür!” ifadelerine yer verdi.

Aynı zamanda Galatasaray’ın Fatih Terim’în “Nerede kalmıştık?” şeklindeki paylaşımına cevabı da gündeme oturdu. Terim’in paylaşımına “İmparatorYuvasında” etiketiyle “Burada kalmıştık hocam” şeklinde yanıt veren Galatasaray’ın resmi hesabının bu paylaşımı da kısa sürede binlerce kez beğenildi.

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Etiketler
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