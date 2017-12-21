Galatasaray eSpor takımı, kış ligine katılamıyor!

Dursun Özbek'in oğlu Serhat Özbek'in yöneticiliğini yaparken 1905 GSİYAD'a devredilen Galatasaray eSpor takımı, yapılanmada geciktiği için kış ligine katılamıyor!

Galatasaray’ın 1905 GSİYAD’a devrettiği eSpor takımında planlama geciktiği için ocak ayındaki lige katılamayacak. Geçen sezonun başında kurulan ve Dursun Özbek’in oğlu Serhat Özbek’in yöneticiliğini yaptığı eSpor takımı, hayal kırıklığı yaratan dönemin ardından küme düşmüştü. Bu gelişmenin ardından takım, düzenlenen törenle 1905 GSİYAD’a devredilmişti.

1905 GSİYAD’ın devraldığı Galatasaray eSpor takımının League Of Legends (LOL) kış dönemi yükselme liginde mücadele etmesi bekleniyordu. Planlama geç yapılınca önemli oyuncular başka takımlara transfer oldu.

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Konuyla ilgili olarak 5mid sitesine açıklama yapan Galatasaray eSports yöneticileri “GSeSports kesinlikle devam edecek. Ancak en iyi ve sürdürülebilir sistemi yaratmak adına biraz daha zamana ihtiyacı olacak kuracağımız yapının. Yoksa devam etmeme gibi bir durum söz konusu değil.” ifadelerini kullandı.