Denizlispor’da Andre Moritz’in sözleşmesi feshedildi

TFF 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor, Brezilyalı futbolcu Andre Moritz ile yapılan görüşmenin ardından karşılıkla olarak sözleşmesini feshetti. Kararı, Brezilyalı futbolcu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Denizlispor Yönetim Kurulu, kötü performansı ve disiplinsiz davranışlar sergilediği gerekçesiyle Brezilyalı futbolcu Antre Moritz ile bir görüşme yaptı. Yapılan görüşmenin ardından her iki taraf da sözleşmeyi karşılıklı olarak feshetme kararı aldı. Fesih kararını futbolcu sosyal medya hesabından duyurdu.

Futbolcunun Rizespor ile deplasmanda oynanan maçta gördüğü kırmızı kart sonrası 5 maçlık ceza alması, yönetim ve taraftar tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Ayrılık kararını sosyal medya hesabından paylaşan Moritz, “Her şey için teşekkürler. Bol şanslar Horoz” ifadelerini kullandı.

Yönetimden yapılan açıklamada ise kararın karşılıklı olduğu, futbolcu ve kulüp arasında alacak-verecek meselesinin bulunmadığı bildirildi. Oyuncunun gönderilme gerekçesine ilişkin ise devre arasında transfer yasağının kalkacağı ve yabancı kadro kontenjanının açılmak istendiği belirtildi.