CANLI İZLE: Maccabi FOX Fenebahçe Doğuş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? Euroleague 14. hafta

Maccabi FOX Fenerbahçe doğuş maçını canlı izlemek isteyen basketbol tutkunları mücadelenin saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını merak ediyor. Fenerbahçe Doğuş'un Euroleague'de 14 maçta 9 galibiyeti bulunuyor. Rakibi Maccabi Fox Tel Aviv ise 7 galibiyet alabildi. Temsilcimiz 13. maçında Kızılyıldız'ı 82-56 mağlup etmeyi başarmışdı. Bu gece de hedef galibiyet. Maccabi FOX Fenerbahçe Doğuş maçını canlı izlemek isteyenler aşağıdaki linkten maçın yayınına ulaşabilir. Peki mücadele ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı izlenebilecek?

Maccabi FOX Fenerbahçe Doğuş maçı saat kaçta hangi kanalda sorularını soran basketbolseverler aynı zamanda mücadele nasıl canlı izlenir merak ediyor. Haberimizde bulunan link aracılığı ile Maccabi FOX FEnerbahçe Doğuş Euroleague maçını canlı izleyebilirsiniz. Temsilcimizin rakibi 5 Euroleague, 51 İsrail Ligi, 44 İsrail Kupası, 1 Suproleague, 1 Adriyatik Ligi şampiyonlukları ile dikkat çekiyor. Fenerbahçe Doğuş, 19 Aralık Salı gecesi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Kızılyıldız'ı ağırladığı maçtan 82-56'lık galibiyetle ayrıldı ve EuroLeague'de 13 hafta sonunda 9. galibiyetini elde etti. Nefes kesecek Maccabi FOX Fenerbahçe Doğuş Euroleague maçının canlı izleme yollarını, saatini ve kanalını öğrenebilirsiniz. İşte mücadelenin canlı izleme linki…

MACCABİ FOX FENERBAHÇE DOĞUŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDAN CANLI İZLENECEK?

Fenerbahçe Doğuş Basketbol takımı, EuroLeague'de çift maç haftasının ikinci mücadelesinde Maccabi FOX deplasmanına konuk oluyor. 21 Aralık Perşembe günü TSİ 22:05'te Menora Mivtachim Arena'da oynanacak 14. hafta mücadelesi beIN Sports3 ve beIN Sports Haber ekranlarından canlı izlenebilecek. Karşılaşmayı Damir Javor (Slovenya), Carlos Peruga (İspanya) ve Joseph Bissang (Fransa) hakem üçlüsü yönetecek.

FENERBAHÇE DOĞUŞ’TA SON DURUM

Fenerbahçe Doğuş, 19 Aralık Salı gecesi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Kızılyıldız'ı ağırladığı maçtan 82-56'lık galibiyetle ayrıldı ve EuroLeague'de 13 hafta sonunda 9. galibiyetini elde etti. Takımımızda en değerli oyuncu, mücadeleyi 15 sayı, 8 ribaund ve 1 asist ile tamamlayarak 24 verimlilik puanına erişen Jan Vesely oldu. Karşılaşmada Wanamaker ve Datome de 13'er sayı üretti.

Ekibimiz, Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 11. hafta karşılaşmasında Tofaş'ı deplasmanda 88-71 ile geçti. Ligde oynadığı ilk 10 maçın tamamından galibiyetle ayrılan Tofaş'ı özellikle son çeyrekteki oyunuyla geçen Fenerbahçe Doğuş'ta beş oyuncu çift haneli sayılarda skor üretti. Luigi Datome'nin 24 sayıyla yıldızlaştığı ekibimizde Guduric ve Vesely de 13'er sayı buldu.

MACCABİ FOX’TA SON DURUM

Rakibimizin başantrenörlüğünü, iki sezon boyunca (2010-11 ve 2011-12) Fenerbahçe Ülker'i çalıştıran Neven Spahija yapıyor. Hırvat çalıştırıcının ekibinde, kısa bir dönem formamızı giyen Birleşik Amerikalı guard Pierre Jackson ve NBA kariyeri bulunan oyun kurucu Norris Cole dikkat çekiyor. Maccabi'nin kısa rotasyonunda önemli rolü olan diğer isimler ise DeAndre Kane (Birleşik Amerika), Michael Roll (Birleşik Amerika) ve John DiBartolomeo (İsrail). Maccabi'de forvet pozisyonunda Birleşik Amerikalı DeShaun Thomas, İsrailli genç yetenek Yovel Zoosman ve İsrailli oyuncu Karam Mashour dikkat çekiyor. Rakibimizin 4 ve 5 numaralı pozisyonlarında ise Jonah Bolden (Avustralya), İtay Segev (İsrail), Alex Tyus (Birleşik Amerika), Jake Cohen (İsrail) ve Artsiom Parakhouski (Belarus) var.

Maccabi FOX, bu sezon EuroLeague'de oynadığı 13 maçta yedi galibiyet elde etti. Spahija'nın öğrencileri, son iki mücadelesinde CSKA ve Panathinaikos deplasmanlarından yenilgiyle ayrıldı. CSKA'ya 101-86 yenilen Maccabi, son maçında ise Panathinaikos'a 89-76 kaybetti. Panathinaikos mücadelesinde Norris Cole 14, Pierre Jackson 13, Alex Tyus 12 sayı buldu.

Menora Mivtachim Arena'dayız! Şut idmanımız birazdan başlıyor! pic.twitter.com/Hj4YYSsPqo — Fenerbahçe Doğuş (@FBBasketbol) 21 Aralık 2017

Maccabi FOX, İsrail Ligi'nde bu sezon oynadığı 10 maçta dokuz galibiyet aldı ve lider durumda. Rakibimiz, ligdeki tek yenilgisini Hapoel Holon karşısında 93-89 ile aldı.

EUROLEAGUE 14. HAFTA PROGRAMI

THY Euroleague'de 14. hafta heyecanı bugün oynanacak Kızılyıldız – Panathinaikos mücadelesi ile başlayacak.

THY Euroleague'de 14. hafta heyecanı bugün ve 22 Aralık Cuma günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. 14. haftanın açılış mücadelesinde, Kızılyıldız, Panathinaikos'u konuk edecek. Fenerbahçe Doğuş, İsrail'de Maccabi FOX Tel Aviv ile karşı karşıya gelecekken, Anadolu Efes ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda Yunan temsilcisi Olympiakos'u ağırlayacak.

THY Euroleague'in 14. haftasında oynanacak mücadelelerin programı şu şekilde:

21 Aralık Perşembe21.00 Kızılyıldız – Panathinaikos22.00 Brose Baskets Bamberg – Real Madrid22.05 Maccabi FOX Tel Aviv – Fenerbahçe Doğuş22.45 Valencia Basket – Zalgiris Kaunas

22 Aralık Cuma20.00 CSKA Moskova – BC Khimky20.30 Anadolu Efes – Olympiakos22.30 Saski Baskonia – Barcelona Lassa22.45 Unicaja Malaga – Olimpia Milano