Burak Elmas ismi Galatasaray’ı ayağa kaldırdı! Twitter yıkılıyor…

Galatasaray'da 20 Ocak'ta yapılacak seçimli olağanüstü genel kurul öncesi başkanlık adayı için sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı kırmızılıların eski başkanlarından Faruk Süren'in damadı Burak Elmas ismi sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Galatasaray’da 20 Ocak’ta yapılacak seçimli olağanüstü genel kurul öncesi başkanlık için tek tek adaylıklar açıklanırken ortaya çok sürpriz bir isim çıktı…

Sarı kırmızılı camiada yaklaşan seçimli kongre öncesi konuşulan son başkan adayı, Faruk Süren’in damadı Burak Elmas oldu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Burak Elmas cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmese de paylaştığı mesajlarla aday olacağının sinyallerini verdi.

‘DURSUN ÖZBEK’İN KARŞISINDAKİ EN GÜÇLÜ ADAY OLUR’

Daha önce Özhan Canaydın döneminde futbol şube sorumlusu olarak görev alan Burak Elmas’ın başkanlık için adının geçmesi sosyal medyada da gündem oldu. Genç ve dinamik bir ekip kurmak için çalışmalara başladığı söylenen Elmas’ın twitter hesabından yaptığı açıklamaların ardından sarı kırmızılı taraftarlar adeta ayağa kalktı. Burak Elmas’ın kesinlikle aday olması gerektiğini ve Dursun Özbek’in karşısındaki en ciddi aday olarak görülmesi üzerine yüzlerce tweet atan taraftarlar adaylığını henüz açıklamasa da Elmas’a büyük destek verdi.

Galatasaray’ın UEFA Kupası’nı kaldırdığı dönemde Burak Elmas’ın yer aldığı fotoğrafları paylaşan sarı kırmızılı taraftarlar aday olması için Elmas’a binlerce mesaj gönderdi.

Yakın çevresi tarafından başkanlığa aday olması için de destek alan Elmas’ın görüşmeler yapmak üzere Cumartesi günü İstanbul’a geleceği öğrenildi. Faruk Süren’in destek olacağı Elmas’ın listesine Abdurrahim Albayrak’ı da alacağı konuşuluyor…

BURAK ELMAS KİMDİR?

Galatasaray taraftarlığı ile bilinen Burak Elmas, merhum başkan Özhan Canaydın’ın döneminde Futbol Şube Sorumlusu olarak görev yaptı. Aynı zamanda Galatasaray’ın efsane başkanı Faruk Süren’in damadı olmasıyla tanınıyor. Dursun Özbek yönetimini en çok eleştirenler arasında yer alan Burak Elmas, Twitter hesabından da çarpıcı yorumlarda bulunuyor.

‘GALATASARAY SAHİPSİZ KALMAYACAK’

Burak Elmas, seçim kararının ardından yaptığı yorumlarda “Bu bir seçim kararı değil. Devam etmek için ekarte etme ve yönetimini yeniden değiştirme planı.” dedi. ”Galatasaray hiç sahipsiz kalmadı. Bugün de kalmayacak” ifadelerini kullanan Elmas’ın camiaya gönderdiği mesajlar…

Galatasaray için herşeyi bir kenara bırakacak. Mevkisini Galatasaray için yarın bırakacak kadar kaşılıksız çalışacak bir ekip arıyoruz. — Burak Elmas (@Burak__Elmas) 19 Aralık 2017

Baskan’in mevcut yonetim kurulunu nasil olusturdugunu bilmesek ardinda 5 senelik hazirlik var olduguna inanacagiz. — Burak Elmas (@Burak__Elmas) 19 Aralık 2017

Başkan dün yazdıklarımı bugün doğruladı. İnşallah karşısına iyi bir ekip çıkar ve kendiside doğru dürüst bir ekip ile seçime girer. Henüz iki gün oldu. Haftaya muhakak karşısında kimlerin nasıl bir ekip ile seçime gireceği ortaya çıkar. — Burak Elmas (@Burak__Elmas) 19 Aralık 2017

Başkan adayları öncelik ile ivedilikle Başkan'ın teklifi üzerine gidip mevcut finansal durumun resmini çekmeli. Bu tespit bile çok faydalı. Bu hafta bu bilgileri isteyen adaylar muhakkak olacak. — Burak Elmas (@Burak__Elmas) 19 Aralık 2017