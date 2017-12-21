Bitcoin ile ödeme yapılan ilk sporcu tarihe geçti

İsviçre’de finansal servis şirketi Bitcoin Suisse ile anlaşan buz hokeyi takımı oyuncusuna Bitcoin ile ödeme yapan ilk kulüp oldu.

Bitcoin para birimi olarak spor endüstrisine de girmeye başladı…

Danimarka Buz Hokeyi Ligi takımlarından Rungsted Seier Capital, İsviçre'de finansal servis şirketi Bitcoin Suisse ile anlaştı. Rungsted Seier anlaşma çerçevesinde hokey arenalarının ismini ‘Bitcoin Arena’ olarak değiştirirken oyuncuların da eğer isterlerse ücretlerini Bitcoin ile alacağı duyuruldu.

Kulübün oyuncularından Nikolaj Rosenthal ücretini Bitcoin ile almayı kabul eden ilk isim oldu. Rosenthal böylece spor tarihinde de Bitcoin ile ödeme yapılan ilk profesyonel sporcu oldu. Rosenthal'ın sözleşmesinde Bitcoin'in büyük bir düşüş yaşaması halinde finansal olarak kendisini koruyan maddeler bulunsa da kripto paranın spor endüstrisine giriş yapmasında oldukça önemli bir adım atıldı.

Kulübün aynı zamanda anlaşma çerçevesinde taraftarlarına Bitcoin ödülleri dağıtacağı da belirtiliyor.