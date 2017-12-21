Beşiktaş’tan Bayern Münih’e yakın takip

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile eşleşen Beşiktaş'ta bir heyet Alman ekibinin Dortmund ile oynadığı maçı tribünden takip etti.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleştiği Bayern Münih’i yakın takipte.

Siyah-beyazlılar dün Münih’e çıkarma yaparak Bayern Münih – Dortmund maçını izledi. Başkan Fikret Orman, teknik direktör Şenol Güneş, yöneticiler Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi dün öğleden sonra özel uçakla Münih’e giderek Allianz Arena’da oynanan Bayern Münih – Dortmund karşılaşmasını takip etti.

Başkan Fikret Orman’ın, Bayern Münih’in 2-1 kazandığı mücadelenin devre arasında Bayern Münih Başkanı Karl Heinz Rummenigge ile bir araya gelerek samimi bir sohbet gerçekleştirdiği öğrenildi.

Rummenigge’nin Beşiktaş’ın ciddiye alınması ve saygı duyulması gereken bir rakip olduğunu belirtip Fikret Orman’a başarılar dilediği kaydedildi.

Murat Özarı: `Yüzde 99 ihtimalle Slaven Bilic gelecek` Galatasaray Divan Kurulu üyesi Murat Özarı, geçtiğimiz günlerde Tudor'un gönderilmesiyle boşalan teknik direktörlük görevine yüzde 99 ihtimalle Bilic'in geleceğini öne sürdü. İlgili Haberi Oku