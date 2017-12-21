Barcelona’nın kalecisi Marc Andre Ter Stegen’den Real Madrid ve Sergio Ramos itirafı

Barcelona'nın Alman kalecisi Marc Andre Ter Stegen, El Clasico öncesi verdiği röportajda, geçen sene oynadıkları Real Madrid maçında son dakikada Sergio Ramos'tan yediği golü unutamadığını söyledi.

SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga devi Barcelona’nın kalecisi Marc Andre Ter Stegen, El Pais’e verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

El Clasico öncesi konuşan 25 yaşındaki kaleci, Süper Kupa’a Real Madrid’e kaybettikleri maçın ardından nelerin değiştiği sorusuna, “Belki basın iyi bir sezon geçirmemizi istemiyor. Bilmiyorum. Ama Süper Kupa’yı kaybettikten sonra daha çok çalışmamız gerektiğini biliyorduk” dedi.

Geçen yıl oynadıkları Real Madrid maçında son dakikada yediği gole değinen Ter Stegen, “Başka takımlardan gol yediğimde de aynı derecede üzülüyorum. Ama en çok hangisine üzüldüğümü söylemem gerekirse geçen yıl oynadığımız derbiyi söyleyebilirim. Ramos 89. dakikada golü atınca gerçekten kötü hissettim” ifadelerini kullandı.

Barcelona’nın 2014 yılında Borussia Mönchengladbach takımından transfer ettiği Alman file bekçisi, kısa sürede Katalan devinin 1 numarası olmayı başardı.

Manchester City`li Gabriel Jesus ve annesinin büyük çekişmesi! Manchester City'nin yıldızı Gabriel Jesus'un, annesiyle evde futbol oynarken çekilen görüntüleri sosyal medyanın en çok paylaşılan görüntüleri arasına girdi. Genç futbolcunun mutluluğu ise gözlerden kaçmadı İlgili Haberi Oku