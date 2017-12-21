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Bafetimbi Gomis’den Fatih Terim cevabı…

Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis, Twitter'da Fatih Terim ile ilgili bir paylaşıma yanıt vererek taraftarı heyecanlandırdı.
12:1421 Aralık 2017
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Bafetimbi Gomis’den Fatih Terim cevabı…

Twitter’da Igor Tudor ile gol sevincine photoshop ile Fatih Terim’in kafasını koyup fotoğrafı paylaşan ve ‘Bundan sonra gol sevinçlerini Terim ile yaşayacaksın’ yazan bir taraftara Gomis gülerek cevap verdi.

Gomis’in bu tepkisi, Fatih Terim’in takımın başına geçmesini isteyen Sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

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Etiketler
Bafetimbi Gomis fatih terim galatasaray sosyal medya twitter
Son güncelleme: 13:01 | 21.12.2017
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