Atletizmde Kenyalı, masa tenisinde Çinli olduk!

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak, atletizm ve masa tenisinde milli takım için mücadele eden sporcuların Kenya ve Çin asıllı olması konusunda Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a bir liste verdi.

Emin ÖZGÖNÜL – SÖZCÜ / CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak, TBMM’deki bütçe görüşmelerinde Gençlik Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a bir liste verdi.

Toprak SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, ”Bu listede, milli sporcularımızı sıraladım. Türk Milli Masa Tenisi takımı, Melek Hu, Ahmet Li, Bora Vang, Cem Zeng, Şirin He’den oluşuyor, hepsi Çinli… Türk Milli Atletizm Takımında da, Amos Kibitok, Mirriam Maiyo, Stanley Kiprotich ve Vivian Jemutai adlı sporcular var. Hepsi Kenyalı… İsimlerini Aras Kaya, Meryem Akdağ, Ali Kaya ve Yasemin Can yaptık. Türk vatandaşlığı verdik, çifte vatandaş oldular. Devşirme vatandaş sporcular ile Türk sporu bir yere gelemez. Türk Milli Masa Tenisi Takımında bir tane Türk yok. Atletizm, Tekvando’da da aynı durumda. Milli takımlarımız var ama o takımlarda Türk yok. Yerli ve milli değil. Yabancı ve milli” dedi ve şunları söyledi:

“BONZAİ 5 LİRA”

”Başarının karnesi olimpiyatlardır. 2004'te 11 tane madalya var, 2008'de 7'ye düşmüş, 1 tanesi dopingli çıktı. 2012'de 4 madalya tane var, 3 tanesi dopingli, o da gitti, 1 tane kaldı. 2016 Rio Olimpiyatları'nda 8 tane var. Yani koskoca bir Türkiye'nin, 8 milyon lisanslı sporcusu olan bir Türkiye'nin 1 madalya almasına başarı denebilir mi? Biz gençlere sahip çıkamadığımız zaman, gençlik başka yerlere doğru kayıyor. 1 milyon 300 bin sentetik uyuşturucu kullanan Türk genci var. Bonzai 5 liradan satılıyor. Bu ülkede Vikipedi'ye ulaşım yasak ama kumarhanelere ulaşım serbest. 50 milyar dolarlık bir rant dönüyor.”

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ATATÜRK GİTTİ, GERİ DÖNMEDİ…

”Bu ülkenin kurucusu olan Ulu Önder Atatürk'ün ismi söküldü. Statlar arena oldu. Şimdi arenalar da gitti ama Atatürk ismi geri gelmedi. Eskiden dünya 3'üncüsü bir millî takım vardı, şimdi play off'lara dahi kalamayan bir millî takım var. Suriye 6 yıldır savaşta ama millî takımı play off'lara kalıyor. 12 Dev Adam gruptan çıkamadı. Filenin Sultanları da yok. Halter dopingli olduğu için yasaklı federasyonlar arasında… Acilen spor şurasının toplanmalı. Federasyonlar babalarının çiftlikleri gibi 150-300 delege arasına sıkıştırılmış, sen, ben, bizim oğlan oynuyorlar. Türk sporunun gelişimi anaokulundan başlayarak taramalarla bu ülkenin gençlerini spora aktarmakla olur”

Melek Hu

Ali Kaya

Yasemin Can