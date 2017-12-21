Arsenal’in yıldızı Alexis Sanchez Manchester City yolunda

Sezon sonu Arsenal ile olan sözleşmesi sona erecek olan Şilili yıldız Alexis Sanchez'in Manchester City'ye imza atacağı belirtiliyor. Manchester City, daha önce de Arsene Wenger'in elinden birçok yıldızı almayı başarmıştı.

SKOR DIŞ HABER – İngiltere Premier Lig’de Arsenal forması giyen Alexis Sanchez’in geleceği belli oluyor. Londra ekibinde kalmayı düşünmeyen, Çin’den gelen teklifleri ise reddeden Alexis Sanchez’in sezon sonunda Manchester City’ye imza atması bekleniyor.

Arsenal’de forma giyen birçok yıldız ismin Alexis Sanchez’in tavırlarından hoşnut olmadığı da iddia ediliyor. Arsenal’in yıldızları, Alexis Sanchez’in soyunma odasında ve antrenman sahasında sergilediği tutumların takıma zarar verdiğini düşünüyor. Şilili yıldızın Arsenal’e faydadan çok zarar verdiği görüşünde birleşiyorlar.

Manchester City’nin haftalık 400 bin pound tutarındaki teklifini kabul etmesi beklenen Alexis Sanchez, böylece dünyanın en çok kazanan futbolcuları arasına katılacak.

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ARSENE WENGER’İN BELALISI

Eğer transfer gerçekleşirse bu Manchester City’nin Arsenal’den kadrosuna kattığı ilk yıldız olmayacak. Bir dönem Arsene Wenger’in keşfedip parlattığı yıldız isimleri kadrosuna katarak rakibinin gücünü büyük ölçüde azaltan Manchester City, Alexis Sanchez ile bir kez daha benzer bir duruma imza atacak.

İşte daha önce Arsenal’den Manchester City’ye giden yıldızlar:

Emmanuel Adebayor – 2009

Kolo Toure – 2009

Samir Nasri – 2011

Gael Clichy – 2011

Bacary Sagna – 2014