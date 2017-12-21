Antalyaspor’da transferler ‘hüsran’ yarattı!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor, sezon başında yaptığı transferlerinden beklenen verimi alamadı.

Süper Lig'de çalkantılı günler geçiren Antalyaspor, sezon başı transfer edilen oyunculardan istenilen performansı alamadı.

Kırmızı-beyazlılarda Samir Nasri, Jeremy Menez gibi dünyaca ünlü oyuncular hayal kırıklığına neden olurken, sadece Lokomotif Moskova'dan alınan Maicon, istikrarlı yapısıyla dikkat çekti. Akdeniz ekibinde yeni transferlerin sakatlık sorunu yaşadıkları da gözlerden kaçmadı.

Antyalyaspor, yeni transferlerden istediği verimi alamadı. Süper Lig’de 2017-2018 sezonu öncesi kadrosuna dünyaca ünlü Fransız oyuncular Samir Nasri, Jeremy Menez, William Vainqueur olmak üzere toplamda 12 oyuncu dahil eden Antalyaspor, bu oyunculardan istediğini alamadı.

Kırmızı-beyazlılarda 12 transferden en istikrarlı oyuncu 16 maçın tamamında süre alan ve 4 gol, 2 asistlik performans sergileyen Maicon oldu. Akdeniz ekibi Antalyaspor, ligde oynadığı 16 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi alarak 14 puanla 16. sırada yer alıyor.

SALİH SAKATLIKTAN DOLAYI 12 MAÇ KAÇIRDI

Antalyaspor'da sezon başı kadroya dahil edilen oyuncuların bir çoğu yaşadıkları sakatlıklardan dolayı bir çok maçı kaçırdı. Sakatlığından dolayı en çok maçı 12 haftayla bağlarının kopması nedeniyle Galatasaray'dan bonservisi 250 bin TL'ye alınan Salih Dursun kaçırdı. Salih Dursun'u, Jeremy Menez ve Djourou takip etti. Salih Dursun, bu sezon Antalyaspor formasıyla 4 maçta görev alırken, ligde oynadıkları Galatasaray maçının ardından antrenmanda bağlarının kopmasıyla 6 ay sahalardan uzak kaldı.

MENEZ BEKLENENİ VEREMEDİ

Sezon başında Fransa’nın Bordeaux takımından transfer edilen yıldız sol kanat ve forvet oyuncusu Menez, sezon öncesi kamp döneminde aşırı zorlamaya bağlı kasık fıtığı olunca, ülkesinde ameliyat oldu. 10 gün sonra sahalara döneceği ifade edilen yıldız oyuncu takımının ligdeki ilk 5 maçında forma giyemezken, 6. haftada oynanan Osmanlıspor maçında 18 dakika sahada kaldı. Menez, 12. haftada oynanan Atiker Konyaspor maçından sonra yine sakatlık yaşarken ligdeki son 4 maç olan Fenerbahçe, Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir maçlarında sakatlığından dolayı forma giyemedi. 30 yaşındaki oyuncu Jeremy Menez, Antalyaspor’un Ziraat Türkiye Kupası’nda Etimesgut Belediyespor ile oynanan 4. tur maçında 57. dakikada oyuna girerek 33 dakika sahada kaldı. Orhangazi Belediyespor ile oynanan 5. tur ilk maçında sakatlığı dolayısıyla forma giyemeyen Menez, ikinci maçta ilk on birde sahaya çıkarken 57 dakika sahada kaldı. Menez, Antalyaspor formasıyla çıktığı maçlarda gol ya da asist yapma başarısı elde edemedi.

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DJOROU 8 HAFTADIR YOK

Almanya’nın Hamburg takımından transfer edilen Johan Djourou, ligde oynanan 7 maçın kadrosunda yer alırken, 6'sında oynadı ve 1 gol attı. Djourou, kırmızı-beyazlıların deplasmanda 3-1 kaybettiği Sivasspor maçında gol atma başarısı gösterdi. 30 yaşındaki defans oyuncusu, 8. hafta oynanan Göztepe maçının ardından yaşadığı sakatlıktan dolayı 8 haftadır oynayamıyor.

NASRİ İLK YARIYI KAPATTI

Antalyaspor'un sezon başında çok büyük beklentilerle İngiltere'nin Manchester City'den kadrosuna kattığı Samir Nasri de beklentilerin çok uzağında kaldı. 30 yaşındaki Fransız oyuncu 16 hafta sonunda sadece 8 maça çıkarken, bu maçlarda 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 6 maçta da sakatlığından dolayı forma giyemeyen dünyaca ünlü oyuncu, sakatlığının ardından takımla çalışmalara başladı. Fransız yıldızın ilk yarının son haftasında oynanacak Alanyaspor maçında da forma giymesi beklenmiyor.

VAİNQUEUR GOL YA DA ASİST YAPAMADI

Kırmızı-beyazlıların İtalya'nın Roma takımından 500 bin Euro bedelle transfer ettiği 30 yaşındaki bir diğer Fransız oyuncusu William Vainqueur da sakatlıklardan dolayı 3 maç kaçırdı. Antalyaspor formasıyla 9 maçta 627 dakika görev alan orta saha oyuncusu gol ya da asist yapma başarısı elde edemedi.

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AYDIN 312 DAKİKA SAHADA KALDI

Sezon başında Gençlerbirliği'nden kadroya katılan 29 yaşındaki kanat oyuncusu Aydın Karabulut, 16 haftanın tamamında kadroda yer alırken sadece 312 dakika sahada kaldı. Aydın Karabulut, 9 maçta oynarken, 2. hafta oynanan Akhisar Belediyespor maçında gol atma başarısı elde etti. Aydın, süre aldığı maçlarda asist yapamadı.

BOFFİN, MUSA NİZAM VE SANGARE DE BEKLENENİ VEREMEDİ

Antalyaspor'da, Eskişehirspor'dan transfer edilen kaleci Boffin, 16 haftanın 15'inde 21 kişilik kadro da yer alırken, 15. hafta oynanan Gençlerbirliği maçında kadroda yer almadı. Boffin, kırmızı-beyazlı formayla 7 maça çıktı. Trabzonspor'dan transfer edilen Musa Nizam, 16 hafta sonunda 2 lig maçına çıkarken toplam 140 dakika sahada kaldı. Musa Nizam, 2 hafta sakatlığından dolayı kadroda yer almadı. Almanya 3. Lig ekibi Osnabrück'ten transfer edilen Nazım Sangare, 16 maçta 21 kişilik kadroda yer alırken, sadece 2 maçta 77 dakika süre aldı. Sangare, 16 hafta sonunda sakatlık sorunu yaşamadı.

EN İSTİKRARLI MAICON OLDU

Antalyaspor'un sezon başında yaptığı 12 transfer içinde en istikrarlı olan oyuncu Rusya'nın Lokomotif Moskova takımından bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Maicon oldu. 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, ligde oynanan 16 maçın tamamında süre aldı. Maicon, bu maçlarda 4 gol ve 2 asistlik performans sergilerken, bugüne kadar herhangi bir sakatlık sorunu yaşamadı.