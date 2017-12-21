Antalya’nın Serik ilçesi devre arası kamp merkezi olacak

Antalya'nın Serik ilçesi bu yıl da başta Süper Lig'deki 4 büyük takım olmak üzere yurt içi ve dışından çok sayıda takıma ev sahipliği yapacak. Takımlar bu hafta itibariyle liglere verilecek arada ikinci yarı hazırlıklarını Belek Turizm Merkezi'nde sürdürecek.

Süper Lig’de bu hafta oynanacak maçların ardından devre arası kamp dönemi başlayacak. 21 Ocak 2018 tarihine kadar sürecek kamp döneminde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yanı sıra diğer futbol kulüpleri kamp için Antalya’ya gelecek. Türkiye’nin en önemli kamp merkezlerinden Serik’e bağlı Belek Turizm Merkezi’ndeki oteller 4 büyüklerin yanı sıra diğer Süper Lig ve alt lig takımlarının ve yabancı ülkelerden gelen futbol kulüplerinin tercihi oldu.

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YABANCI TAKIMLAR DA GELECEK

Yaklaşık 60 sahanın bulunduğu Belek devre arasında yabancı takımların da gözdesi olacak. Rusya, Polonya, Macaristan ve Ukrayna gibi ülkelerden birçok takım Belek’te kamp yapmak için rezervasyon yaptırdı. Bunun yanı sıra birçok ülkenin kadın ve erkek milli takımları da Belek’te kampa girecek. Son birkaç yıl olduğu gibi Avrupa takımları bu yıl da kamp için Türkiye’yi tercih etmedi.