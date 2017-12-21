Almanya’da bir garip olay! ‘İzlerken utandım, bilerek yapmadım’

Almanya Kupası'nda Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda 1-0 yenen Bayer Leverkusen çeyrek finale yükselirken konuk ekibin teknik direktörü Heiko Herrlich ve Mönchengladbach'in oyuncusu Denis Zakaria arasında ilginç bir an yaşandı

SKOR DIŞ HABERLER / Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen ve Borussia Mönchengladbach, Almanya Kupası’nda karşı karşıya gelirken iki ekip arasında oynanan maçta ilginç anlar yaşandı.

Ev sahibi ekip Mönchengladbach’in futbolcusu Denis Zakaria, taça giden topu almak için hamle yaptığı sırada Leverkusen’in teknik direktörü Heiko Herrlich bir anda kendini yerde bıraktı.

Karşılaşmanın hakemi olay yerine giderek tartışmanın büyümesini engellerken maç sonrası iki taraftan da özür geldi. Mönchengladbach’ın futbolcusu Zakaria, “Kendisine dokunmadım ama özür dilerim” dedi.

Leverkusen Teknik Direktörü Herrlich ise yaşanan olayla ilgili konuşurken, “İzledikten sonra utandım. Bilerek yapmadım. 46 yaşındayım ama orada ayakta kalmalıydım” şeklinde konuştu.