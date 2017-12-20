UltrAslan Fatih Terim’i göreve çağırdı

Galatasaray taraftar grubu UltrAslan, Fatih Terim'in takımın başına geçmesi için çağrıda bulundu.

Son dönemde Igor Tudor’u istifaya davet eden taraftar grubu ultrAslan benzer bir çağrıyla Fatih Terim’i göreve çağırdı.

Sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Armamızdaki 4 yıldızdan 1’ini kazandıran, Galatasaray’ın, ‘Türk olmayan takımları yenmek’ hedefini en yüksek seviyede gerçekleştiren, yönetim boşluğunu takıma yansıtmadan hedefe yürütebilecek tek isim Fatih Terim’dir.” ifadeleri yer aldı.

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