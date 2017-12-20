Trabzonspor’da savunma sevinci

Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da savunma oyuncularının sakatlıktan kurtulması teknik heyetin yüzünü güldürdü

Trabzonspor’un stoper oyuncusu Uğur Demirok´un Bursaspor maçında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düşmesi nedeniyle savunma hattında alternatifsiz kalındı ancak, Jan Durica ve Mustafa Akbaş´ın sakatlıklarının ardından takımla birlikte antrenmanlara başlaması teknik heyeti sevindirdi.

Bordo mavili takımda stoper oyuncuları Jan Durica ligin 14´üncü haftasındaki Antalyaspor maçında, Mustafa Akbaş ise 15´inci haftadaki Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalmıştı.

Ligde oynanan son 2 maçta da stoper sıkıntısı yaşayan, 16´ncı haftadaki Bursaspor maçına ise yedek kulübesinde tek savunma oyuncusu sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi ile çıkan Trabzonspor´da, iki stoper oyuncusunun takıma dönmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.

SAVUNMA KURGUSU DEĞİŞİYOR

Bordo mavili takımda ayrıca stoper oyuncusu Uğur Demirok´ta Bursaspor mücadelesinde gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düşerken, Mustafa Akbaş ile Jan Durica´nın takımla birlikte çalışmalara başlaması teknik direktör Rıza Çalımbay´ın elini güçlendirdi.

Uğur´un cezalı olması nedeniyle savunma kurgusunda zorunlu değişiklik yapacak olan deneyimli teknik adamın, Durica ve Mustafa ikilisinden birine hafta sonu oynanacak Kardemir Karabükspor karşılaşmasında forma verebileceği öğrenildi.