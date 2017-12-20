Sahaya atlayan taraftar Pep Guardiola’ya sarılmak istedi ama güvenlik izin vermedi
Manchester City ve Leicester City arasında oynanan maçta sahaya giren bir taraftar Pep Guardiola'ya sarılmak istedi ama araya giren güvenlik görevlileri taraftarı dışarı çıkarttı.
SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere’de Manchester City ve Leicester City arasında oynanan maçta sahaya giren bir taraftar, teknik direktör Pep Guardiola’ya sarılmak istedi ancak güvenlik görevlileri araya girerek taraftarı dışarı çıkarttı.
Bir anda sahaya atlayan taraftar, koşarak İspanyol teknik adama doğru yöneldi ancak güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle isteğini gerçekleştiremedi.
Maç sonrası esprili bir açıklama yapan Guardiola, “Sanırım formamı istiyordu. Ama güvendeydim. Sorun yok” ifadelerini kullandı.
Guardiola’nın olay sırasındaki sakinliği ise dikkatlerden kaçmadı.