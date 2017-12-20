Sahaya atlayan taraftar Pep Guardiola’ya sarılmak istedi ama güvenlik izin vermedi

Manchester City ve Leicester City arasında oynanan maçta sahaya giren bir taraftar Pep Guardiola'ya sarılmak istedi ama araya giren güvenlik görevlileri taraftarı dışarı çıkarttı.

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