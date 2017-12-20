Remzi Akgül Avrupa ikincisi

Muay Thai Büyükler Avrupa şampiyonasına katılan Erzincan Gençlik Spor Kulübü sporcusu Remzi Akgül, Avrupa ikincisi oldu.

Avrupa Muay Thai Federasyonu (EMF) ile Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından düzenlenen EMF-Uluslararası Antalya Açık Muay Thai Kupası’na 15 ülkeden 495 sporcu katıldı. Antalya Spor Salonu’nda bu yıl üçüncüsü düzenlenen şampiyonaya aralarında Türkiye, İran, Irak, Ukrayna, Polonya’nın da yer aldığı 15 ülkeden 495 sporcu katıldı. Şampiyonada sporcular Minik, Yıldız, Genç ve Büyükler kategorisinde dereceye girmek için mücadele etti.

EMF-Uluslararası Antalya Açık Muay Thai Kupasına katılan Erzincan Gençlik Spor Kulübü sporcusu Remzi Akgül, finalde çıktığı müsabakadan mağlup ayrılınca Büyükler kategorisinde Avrupa ikincisi oldu.