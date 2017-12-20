Real Madrid başkanı Florentino Perez’i Ronaldo ile tehdit etti

Paris Saint Germain'de forma giyen Neymar'ı transfer edeceği söylentileri artan Real Madrdi'e Fransız ekibinden çok sert cevap geldi.

Sezon başında Barcelona’dan rekor bonservis bedeli ile transfer edilen Neymar’ı kadrosuna katmayı düşündüğü iddia edilen Real Madrid’e Paris Saint Germain’den (PSG) çok sert tepki geldi. PSG Sportif Direktörü Antero Henrique, Real Madrid Başkanı Florentino Perez’i Cristiano Ronaldo’yu transfer etmekle tehdit etti.

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Neymar’ı satmayı kesinlikle düşünmediklerinin altını kalın çizgilerle çizen Henrique “Real Madrid başkanı Florentino Perez, Neymar’ın kafasını karıştırmaya ve transfer girişimine devam ederse bir bakmış ki Neymar’ı alamamış Ronaldo’yu da PSG forması giyerken görebilir. Uyarıyorum kendisini” şeklinde konuştu.

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Uzun uğraşlar sonucu Neymar’ın sözleşmesinde yer alan 222 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini ödeyerek Brezilyalı yıldızı kadrosuna katan Paris Saint Germain, yaz transfer dönemine damga vurmuştu. Neymar da PSG forması ile çıktığı 19 resmi maçta 17 gol 13 asistlik bir performans sergileyerek kendisine ödenen bonservis bedelinin hakkını şimdiden vermişti.