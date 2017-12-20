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Portekiz basını, Beşiktaş’ın Rafa Silva’yı transfer etmek istediği iddia etti

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın, Anderson Talisca'nın bonservisini alamaması halinde Benfica'nın orta saha oyuncusu Rafa Silva ile görüşmelere başlayacağı iddia edildi.
14:5720 Aralık 2017
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Portekiz basını, Beşiktaş’ın Rafa Silva’yı transfer etmek istediği iddia etti

Portekiz’in tanınmış spor gazetelerinden Ojogo’nun iddiasına göre Beşiktaş ara transfer döneminde Benfica’nın Portekizli yıldızı Rafa Silva’yı transfer edecek.

Benfica teknik direktörü  Rui Vitoria tarafından bu sezon ilk 11’de yer bulamayan Portekizli oyuncunun Ocak ayında takımdan ayrılmak istediğini ve Beşiktaş’ın da 24 yaşındaki orta saha oyuncusuna talip olduğu iddia edildi.

Ojogo, Benfica’dan kiralık olarak Beşiktaş’ta forma giyen Talisca’nın Çin’e transfer olması durumunda Beşiktaş’ın Rafa Silva’yı alacağını belirtti.

Geçen sezon 16 milyon Euro karşılığında Braga’dan Benfica’ya transfer olan Rafa Silva bu sene ligde sadece 5 maçta forma giydi.

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