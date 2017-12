Muharrem Usta’dan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir açıklaması!

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, takımın son durumu ve son gelişmelere dair TRT Spor'da katıldığı Stadyum programında açıklamalar yaptı.

Üst üste aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışına giren Trabzonspor’da Başkan Muharrem Usta, TRTSpor’da katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Usta’nın açıklamalarından satır başları…

‘FATİH TERİM GELİRSE LİG RENKLENİR’

“Spor hayatı çok ilginç. Biz de yaşarayak görüyoruz. Aydan aya değişiyor artık bazı şeyler. Bazen siyahla beyaz gibi olabiliyor. Bu devrede bunu yaşadık. Sporda bunlar yaşanıyor. Galatasaray’ın kongre konusunda bir görüşüm yoktu. Başkanın bir bildiği vardır. Her ne kadar rakip olsalar da onların da iyi olmasını diliyorum. Öyle şeyler yaşadık ki ‘Kim gelirse ne olur?’ cümlesine benim artık bir cevabım yok. Ancak tabii Fatih Terim’in gelmesiyle lig renklenecektir. Bu konuda bir bilgim yok ama gelirse dediğim gibi lig güzelleşir.”

‘HOCAMIZIN ARKASINDA DURMAK İSTEDİK’

“Uzun yıllara baktığımızda temel olarak şöyle bir sorunumuz vardı; Çok sık teknik direktör değişikliği ve bununla birlikte yeni kadrolar kurulması. Ortalama bir tahlil yaptığınızda bu teşhisi koyabilirsiniz. Bizim amacımız bir teknik direktör seçip onla devam etmekti. Hocamızın arkasında durmayı hedefliyoruz. Kadroda da istikrarı yakaladığımızda Trabzonspor daha iyi yerlere gelecekti. En ufak bir sorunda ceza teknik direktöre kesiliyordu. Biz bu tabuyu Türkiye’de yıkmayı hedefliyoruz hocamızın arkasında durarak.”

‘HUBOCAN’I ERSUN HOCA İSTEDİ’

“Bu seneye bana göre iyi bir kadro ile girmiştik. Sezon başında 5-6 tane hedef transferimiz vardı ve bu hedefleri gerçekleştirdik. Burak, Kucka gibi isimlerle… Savunmada bir problemimiz vardı. Bunu da Ersun Hoca’nın önerisiyle Hubocan’la tamamladık. Bununla birlikte takımın iskeletini oluşturduk. Beklentimiz bu devrede çok iyi gitmesiydi. Teknik kadronun yaşadığı konsantrasyon sorunları sıkıntı yarattı.”

‘EN KALİTELİ KADROLARDAN BİRİNE SAHİBİZ’

“Galatasaray’la Trabzonspor’u kıyaslayalım; Teknik direktör değişikliği konusunda 2 yılda 3 tane teknik direktörümüz oldu. Keşke tek bir teknik direktörle gitme şansımız olsaydı. Ancak baktığımızda kurulan kadroda şu an ligin en kaliteli kadrolarından birine sahibiz. Trabzonspor iyi bir hava yakalamış durumda. Oyuncularıyla, yönetimiyle, dünyanın her yerindeki Trabzonspor taraftarıyla birlikte çok mutluyuz. Trabzonspor Türkiye’de ve dünyada çok önemli bir renk.”

‘AKHİSAR MAÇINDAN SONRA RIZA HOCA İLE GÖRÜŞTÜK’

“Akhisar maçında yaşadığımız skora herhalde benden daha çok üzülen biri olmamıştır. O gün akşam ben Rıza Hoca ile bir görüşme gerçekleştirdim. Ligi tanıması ve gittiği takımlardaki başarıların ardından aslında çok fazla tartışmadık. Hocayla süreyi ben bizzat konuştum. Ancak Ersun Hoca ile yaşadığımız sürece baktığımızda kontratların süresinin bir önemi yok. Trabzonspor’da başarılı olan bir teknik direktörü biz zaten el üstünde tutarız. Aslolan başarıyı yakalayabilmek. Zaten başarısız bir ortamda tarafların anlaşma şansı yok.”

‘TAKIM HER ZAMAN KULÜBE AİTTİR’

“İyi bir kadro, iyi bir hava ve süreç yaşıyoruz. Bu ortamda Trabzonspor’un hedefi her zaman zirvedir. Bugünkü Trabzonspor takımı kulübe ait bir takımdır. Teknik direktöre ait bir takım değildir. Geçmiş hocadan bahsediyorum (Ersun Yanal). Takım her zaman kulübe aittir. Hoca kim olursa olsun. Çok kaliteli bir kadromuz var ve bu kulübe aittir. Ben de isterdim ki yönetime geldiğimde böyle bir takımımız olsun.”

‘EN AZ HAREKETLİLİK BİZDE OLUR’

“Kadro genişliği olarak baktığımızda belki ligin en dar kadrolarından birine sahibiz. 25 kişilik bir takımız. Normal bir kadroda 11 kişi belli olur ve kenardan oyuna girebilecek 2-3 oyuncu olur. Ancak bizim 11’imizin dışında kenardan oyuna girebilecek 7-8 futbolcu daha var. Bizim avantajımız bu. Bizim ne yapacağımız Rıza Hoca ile görüşmelerimiz sonucunda belli. Şu anda devre arasında hiçbir oyuncu almasak bile çok kaliteli bir kadroya sahibiz diyebileceğimiz durumdayız. Transfer yapmadan devre arasında yapılacak çalışmalarla daha iyi duruma gelebiliriz. Minimum bir çalışma ile bir hareketlilik yaşayabiliriz. Ancak bu minimum durumda da ne yapacağımızı biliyoruz. Rıza Hoca ile bu konuda aynı fikirdeyiz. Devre arasında diğer takımlara göre en az hareketlilik yaşayacak takım biz olacağız diyebilirim.”

‘SOSA’YI HAZIR OLMADAN SAHAYA SÜRDÜLER’

“Rıza Hoca başladığında oyuncularla birlikte bir konuşma gerçekleştirmiştik. Biz sizden forma adaleti ve hak edeni oynatmanızı bekliyoruz dedik. Bu da tabii ki sizin kararınız dedik. Sosa Milan’da bir oynuyor bir oynamıyordu. Bu tarz oyuncular ilk maçlarda iyi oynayabilir. Ancak Sosa gibi futbolcuların hazır olmadan oynamasının bir cezası olacaktı. O zamanki teknik kadronun Sosa’yı iyice hazırladıktan sonra sahaya sürmesi gerekirdi. O zaman bir maestro gibi oynayabilirdi. Sosa’yı hazır olmadan sahaya atmanın sonucunu yaşadık ve hala yaşıyoruz. Sosa’nın şehirle bir sorunu yok, onunla yola devam edeceğiz. Sosa bize lazım. Her takıma lazım. Ancak o bildiğimiz Sosa gibi oynaması lazım.”

‘MEHMET EKİCİ’YE SEN NARİN BİR OYUNCUSUN TOPARLAYAMAZSIN DEDİM’

”Mehmet Ekici’ye biz kulüp olarak hiçbir zaman yanlış yapmadık. Mehmet Ekici bana İstanbul’dan 2 kulübün teklifi var bunlardan hangisine isterseniz giderim demişti. Sonra bunda ısrarcı olunca onu kadro dışı bırakacağımı söyledim. Keşke bu şekilde yapmasaydı. Ona söyledim sen narin bir oyuncusun toparlayamazsın dedim. Ailesiyle de konuştum hatta bu konuları. Şu anda geldiği durumu görüyoruz. Umarım kariyerinin kalanında başarılı olur.”

‘RODALLEGA’SIZ TRABZONSPOR DÜŞÜNMÜYORUZ’

”Biz şu anda Rodallega’sız bir Trabzonspor düşünmüyoruz. Bu demek değil tabii ki kesinlikle gitmeyecek. Her oyuncu gidebilir. Bir oyuncunun değeri takımın ona ne zaman ihtiyacı varsa o zamanlar yaptığı katkıyla ölçülür. Futbolcuların değeri aldıkları sürelerle ölçülmez.”

‘RESMİ TEKLİFLER YOK AMA HER MAÇLARINI İZLİYORLAR’

”Yusuf Yazıcı'ya ve Abdülkadir Ömür'e müthiş rakamlar geliyor ancak önce Trabzonspor'da tarih yazmalılar. Abdülkadir sahneye daha sonra çıktı ama Yusuf Yazıcı'yla bir anda gündeme düştüler. Resmi teklifler yok ama scoutlar takip ediyor. Kulüplerin resmi yetkilileriyle görüşüyoruz. Yusuf ve Abdülkadir’in geleceği çok parlak. Onlar artık gerçek yıldız adayları. İkisi ile Trabzonspor tarih yazsın öyle gitsinler. Daha çok gençler. Aileleriyle de konuşuyorum, ”lütfen kademe kademe gidin…”

‘ABDÜLKADİR’E ONUR KIVRAK’IN EVİNDEN ALIYORUZ’

Yusuf Yazıcı Trabzonspor’un gözbebeği. Kulüp olarak ona ev aldık. Babasına araba olmak istiyordu, onu aldık.Abdülkadir de ‘bana da ev alır mısınız’ dedi. Ben ona ortalama bir ev önermiştim. Kaptan Onur abinin evini çok beğendim, alır mısınız dedi. Onur da jest yapmış, rakamın bir kısmı benden olsun diye verdi. O evi Abdülkadir’e alıyoruz. Şuan Abdülkadir ehliyet alacak, ehliyet alınca araba tahsis edip sözleşmesini tazeleyeceğiz.

Geçenlerde Yusuf Yazıcı’ya şunu söyledim ”Sen iyi yetişirsen, bir David Beckham olursun. Tarzınla, duruşunla. Ama bunun için öne dolu dolu Yusuf Yazıcı olman lazım.

‘KUCKA OLUNCA, MEDEL’DEN VAZGEÇTİK’

Sezon başı Trabzonspor’un da gündemine gelen, fakat daha sonra Beşiktaş’a transfer olan Gary Medel hakkında konuşan Usta, ”O dönemde görüştüğümüz ama almadığımız ya da alamadığımız 4-5 oyuncu var. Serdar Taşçı, Medel gündeme gelmişti. Kucka ile Medel biraz birbirine bağlıydı. Medel stoper de oynuyor, ön libero da oynuyor. Hem Kucka, hem Medel ekonomik olarak ağırdı ve Kucka olunca, Medel’den vazgeçtik” diye konuştu.

‘O YAŞTA BİZ OLSAK ŞIMARIRIZ’

Altyapıdan çıkan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’ün geleceği hakkında da konuşan Muharrem Usta, ”Bu tarz oyunculara dünyanın her tarafından ilgi oluyor. Bir tarz görüşmeler oluyor, ama resmi, kulübe gelmiş bir teklif var mı, yok. Bizzat kulüplerin yöneticileri benimle görüşüyor. Abdülkadir’in bir menajeri yok, Yusuf’un var. Avrupa’daki en başarılı, en iyi kulüpler geliyor. Abdülkadir İspanya tarafına daha ağırlıklı. Yusuf’a her taraftan yoğun bir ilgi var. Her maçta kulüplerin scoutları bu oyuncuları takip ediyorlar. Bütün camia bilsin ki, elimizde resmi bir teklif yok. Buradan bir daha ifade etmek isterim ki, ne yıldızlar geldi, geçti, kayboldu, gitti. Çok şükür ki, iki oyuncumuzun da olağanüstü bir karakteri var. O yaşta biz olsak, şımarırız. Bir gelecek endişeleri yok, oyuna yönelmeleri lazım. Daha iyi oynamaları lazım. Sürekliliğin artması lazım. Onlar gerçek yıldız adayları, talepler olacak, günün sonunda kulübe resmi teklif de gelecek. Trabzonspor’un çok beklentisi var” sözlerini kullandı.

Arjantinli sol Emmanuel Mas hakkında da konuşan Usta, ”Yurt dışından, Arjantin’den Mas için teklifler alıyoruz. Duruma göre bakacağız” diye konuştu.